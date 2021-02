»Bis Jahresende ist Umbruch schwer zu schaffen«

imago/IPON Mit Tradition, auch in Zukunft: Stand der Tageszeitung Neues Deutschland an der Gedenkstätte der Sozialisten in Berlin-Friedrichsfelde (13.1.2019)

Am vergangenen Montag hat die ND-Geschäftsführung die Belegschaft informiert, dass die Gesellschafter die GmbH zum Jahresende auflösen wollen und empfehlen, sie durch eine Genossenschaft zu ersetzen. Was bedeutet das für die Zukunft Ihrer traditionsreichen Zeitung?

Es gibt noch viele Unklarheiten, was das konkret bedeutet. Aber klar ist, dass die Belegschaft alles daransetzt, das ND als überregionale, linke, pluralistische Zeitung zu erhalten, für die die soziale Frage, Frieden und Antifaschismus im Mittelpunkt steht und in der verschiedene Strömungen der gesellschaftlichen Linken miteinander ins Gespräch kommen.

Sind die Beschäftigten sachgerecht über die Pläne der Gesellschafter informiert worden?

Für die Belegschaft kam die Mitteilung ohne Vorwarnung. Der Beschluss der Gesellschafter liegt uns noch nicht vor. Die Belegschaft fordert Transparenz und Beteiligung. Wir wollen Klarheit darüber, welche Entscheidungen getroffen wurden und welche Spielräume bestehen.

Welche Vorteile böte die Gründung einer Genossenschaft?

Aus der Belegschaft gab es in den vergangenen Jahren immer wieder den Wunsch, die Strukturen des ND zu verändern. Auch die Idee einer Genossenschaft wurde diskutiert. Viele Redakteurinnen und Redakteure sehen eine Umwandlung als eine Chance, die redaktionelle Unabhängigkeit der Zeitung zu stärken. Genossenschaften für Zeitungen können funktionieren. Das sieht man bei der Taz und ja auch bei der jW. Aber dafür brauchen wir Zeit und Geld. Bis Ende des Jahres ist so ein Umbruch schwerlich zu schaffen.

Die Linke ist über die Föderative Verlags-, Consulting- und Handelsgesellschaft mbH, Fevac, mit 50 Prozent an der Zeitung beteiligt. Was erwarten Sie jetzt von der Parteiführung?

Die Belegschaft wehrt sich entschieden gegen Versuche der Gesellschafter, sich kurzfristig aus der Verantwortung für den Erhalt des ND zu stehlen. Es ist eine wichtige Stimme in der Medienlandschaft der Bundesrepublik. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Die Linke am Überleben dieser Stimme kein Interesse hat. Wir brauchen echte Startchancen für einen Neuanfang. Im vergangenen Juli ist eine neue kollektive Redaktionsleitung angetreten. Im ND wird derzeit an vielen Stellen experimentiert, was uns gerade in diesen Zeiten extrem viel abverlangt. Der zeitliche Druck und die Verunsicherung in der Belegschaft gefährden nun diesen Aufbruch in die Zukunft des ND.

Das ND baut das eigene Onlineangebot aus. Wie stellen Sie sich das zukünftige Verhältnis von Print- und Onlineangebot vor? Welche strategische Ausrichtung verfolgen Sie diesbezüglich?

Die Änderung des Leseverhaltens stellt uns vor eine riesige Herausforderung. Wir antworten darauf mit der Verschmelzung von Online- und Printredaktion, dem Ausbau von Social Media und Podcasts. An den Zahlen unserer täglichen Newsletter für Bundes- und Berliner Politik, die unsere wichtigsten Recherchen bekannt machen, sehen wir, dass unsere Inhalte auch bei Leserinnen und Lesern auf Interesse stoßen, die kein Papier mehr brauchen. Ob Print oder Online ist letztlich egal: Entscheidend ist, dass linker kritischer Journalismus nicht für umsonst bereitgestellt werden kann.

Am Sonnabend haben Kolleginnen und Kollegen vor dem Linke-Bundesparteitag für den Erhalt des ND demonstriert. Gab es Reaktionen der führenden Genossinnen und Genossen?

Der Linke-Schatzmeister Harald Wolf hat erklärt, wenn sich die Eigentümerstruktur der Zeitung verändert, bedeute das nicht die Auflösung des ND. Die Linke sehe sich da in der Verantwortung. Das klingt schon mal gut. Offenbar haben sich aber die Gremien der Partei wie auch die neuen Vorsitzenden mit der Frage noch nicht befasst. Ich baue fest darauf, dass Die Linke weiß, dass das ND als sozialistische Zeitung nicht abgewickelt werden darf, sondern dass es darum geht, gemeinsam die ökonomische Basis dieser Zeitung zukunftsfest zu machen. Wir erleben gerade aber auch viel Unterstützung: Von Journalistenkolleginnen und -kollegen, von Leserinnen und Lesern, die schon fragen, wo sie Genossenschaftsanteile zeichnen können. Nur ein FAZ-Journalist frohlockte, »dass das ND endlich das Zeitliche segnet«. Den Gefallen werden wir ihm nicht tun.