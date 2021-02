Jury in Paris

Die Veranstalter der Golden Globes, die an diesen Sonntag verliehen werden, stehen in der Kritik. Wie die L. A. Times Anfang der Woche berichtete, gibt es Hinweise auf direkte Einflussnahme der Filmstudios auf die Juroren des Filmpreises. So habe der Streamingdienst Netflix 2019 beispielsweise 30 der Jurymitglieder in ein Pariser Luxushotel eingeladen, kurz danach sei die Netflix-Produktion »Emily in Paris« für zwei Golden Globes nominiert worden. Auch soll es laut L. A. Times zu Zahlungen an einzelne Juroren gekommen sein. (jW)