IG Metall verteidigt Warnstreiks

Frankfurt am Main. In der laufenden Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie haben die Unternehmer die für kommenden Dienstag angekündigten Warnstreiks der IG Metall als »nicht sinnvoll« kritisiert. »Wir sollten die leichte Erholung der Industrie (…) jetzt nicht durch Warnstreiks gefährden«, sagte Gesamtmetall-Präsident Stefan Wolf dem Handelsblatt (Freitagausgabe). Der Erste Vorsitzende der IG Metall, Jörg Hofmann, hielt im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (Freitagausgabe) dagegen: Der Vorschlag der Unternehmer sehe für das laufende Jahr keine Tariferhöhung vor. »Es begründet die Notwendigkeit, den Arbeitgebern nun auch durch Warnstreiks klarzumachen, dass es so nicht geht.« (dpa/jW)