Berlin. Die Vorsitzende des Sportausschusses des Bundestages, Dagmar Freitag, hält das Rennen um die Olympischen Spiele für 2032 für so gut wie gelaufen. »Die Mitteilung des IOC ist aus meiner Sicht weit mehr als nur eine unverbindliche Vorfestlegung auf Brisbane als Ausrichterstadt der Olympischen und Paralympischen Spiele 2032«, sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag. Das Internationale Olympische Komitee hatte entschieden, mit Bewerber Brisbane in einen bevorzugten Dialog zu treten. Zu den weiteren Interessenten gehört auch die deutsche Initiative Rhein-Ruhr-City. Diese will ihre Bemühungen trotz des IOC-Votums fortsetzen. (dpa/jW)