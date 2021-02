Krokodilstränen aus Brüssel

imago images/Pacific Press Agency Gute Nachrichten: Die Mailänder Staatsanwaltschaft hat am Mittwoch angeordnet, dass Essenslieferanten über einen »Kooperationsvertrag« eingestellt werden sollen (Proteste in Mailand, 5.11.2020)

Die EU-Kommission hat ihr Herz für Essenslieferanten, Uber-Fahrer und andere sogenannte Plattformarbeiter entdeckt. Am Mittwoch hat sie einen Prozess gestartet, um diese in Zukunft vor Ausbeutung zu schützen. Ob Maßnahmen erforderlich sind und wie diese aussehen könnten, will sie in einem Austausch mit Gewerkschaften und Unternehmen in den EU-Ländern ergründen.

Diese Konsultation läuft mindestens sechs Wochen, und sollten Gewerkschaften und Unternehmen nicht in einer ersten oder einer zweiten Phase in Verhandlungen miteinander treten, will Brüssel bis Ende des Jahres gesetzliche Regelungen auf den Weg bringen. Dienstleistungen, die über digitale Plattformen wie Lieferando oder Uber vermittelt oder erbracht würden, hätten zwar Beschäftigungen geschaffen, die aber durchaus prekäre Arbeitsbedingungen aufweisen könnten, teilte die EU-Kommission am Mittwoch mit.

»Plattformen können helfen, Arbeitsplätze zu finden und neue Geschäftsideen auszutesten«, erklärte Kommissionsvize Margrethe Vestager in einer Pressemitteilung am Mittwoch. Bei allen Vorteilen, welche die neuen Arbeitsweisen zu bieten hätten, müssten auch weiterhin »unsere europäischen Werte auch in der digitalen Wirtschaft zum Tragen kommen«. Es müsse dafür gesorgt werden, dass die Arbeit nachhaltig und fair bleibe.

Arbeit, die über Onlineplattformen vermittelt wird, ist zunehmend im Alltag präsent. Sie umfasst nicht nur Essenslieferungen und Fahrdienste, sondern auch Dienstleistungen im Haushalt, das Schreiben von Texten oder auch Programmieren. In Deutschland hat nach Angaben des Bundesarbeitsministeriums im Jahr 2018 gut jede achte erwerbsfähige Person eine Plattformarbeit ausgeübt. Das entspricht etwa 5,6 Millionen Menschen. Und die EU-Kommission teilte mit, dass rund elf Prozent der Arbeitskräfte in der Europäischen Union bereits Dienstleistungen über eine Plattform erbracht hätten.

Geschäftsmodelle mit Onlineplattformen hätten sich in der Coronapandemie als äußerst nützlich erwiesen, erklärte die Kommission weiter. Aber die prekären Arbeitsbedingungen hätten sich dadurch weiter verschärft. Für Unternehmen ist diese Art des Arbeitens vorteilhaft, da sie die Beschäftigten flexibler einsetzen können – und weil sie dadurch Kosten sparen und Risiken auslagern könnten. Viele Beschäftigte haben den Status als »Selbständige«, wodurch die Unternehmen beispielsweise Sozialbeiträge »einsparen« können und weniger Rücksicht auf den Arbeitsschutz nehmen müssen.

Auch ohne den Vorstoß der EU-Kommission sind die Behörden in einigen EU-Ländern dazu übergegangen, die Arbeitsbedingungen für Plattformarbeiter zu regulieren. So hatte beispielsweise die Staatsanwaltschaft in Mailand am Mittwoch angekündigt, dass die Essenslieferdienste Uber Eats, Glovo-Foodinho, Deliveroo und Just Eat innerhalb der nächsten drei Monate rund 60.000 Fahrer per »Kooperationsvertrag« einstellen sollen.

Die Staatsanwälte argumentierten, so heißt es auf der Internetseite Euractiv am Donnerstag, dass die meisten Lieferanten offiziell selbständig wären; die von ihnen verrichtete Arbeit sei aber mit der von Angestellten vergleichbar. Die Fahrer seien praktisch scheinselbständig, vollkommen in die tägliche Arbeitsorganisation integriert und würden durch die Unternehmenszentrale koordiniert.

Von Italiens größter Gewerkschaft CGIL wurde der Schritt als »großartige Nachricht« begrüßt; die CGIL bekräftigte ihrerseits, dass die Zusteller durch einen landesweiten Tarifvertrag geschützt werden müssten. Mitte Februar war auch bekanntgeworden, dass die spanische Regierung ein neues Gesetz vorbereitet, das die Rechte von Essenslieferanten stärken und ihnen den Status von Festangestellten zusprechen soll. In Spanien hatten sich das Arbeitsministerium, Gewerkschaften und Unternehmerverbände auf diesen Schritt verständigt.

Ein Urteil des Obersten Gerichtshofs Spaniens hatte die Gesetzesinitiative ausgelöst: Im September vorigen Jahres entschieden die Richter, dass ein ausschließlich beim Lieferdienst Glovo beschäftigter Zusteller als Angestellter und nicht als Selbständiger zu betrachten sei. Beides, Urteil und Gesetzesinitiative, wurde von den spanischen Gewerkschaften begrüßt. Der Generalsekretär der Comisiones Obreras regte laut Euractiv an, die Initiative nicht nur auf Essenszusteller zu beschränken, sondern auf alle Personen auszuweiten, die über digitale Plattformen beschäftigt sind.