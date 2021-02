Daimler spaltet Lkw-Geschäft

Stuttgart. Das Geschäft mit Lastwagen und Bussen soll Daimler in diesem Jahr wieder deutlich mehr Geld einbringen. Geld, das die Lkw-Sparte des Stuttgarter Konzerns vor allem dafür braucht, die Entwicklung neuer Technologien voranzubringen, wie Vorstandschef Martin Daum am Donnerstag betonte. Das Standardgeschäft mache aktuell 90 Prozent des Umsatzes und 100 Prozent des Gewinns aus. Daimler will deshalb die Truck AG noch in diesem Jahr abspalten und an die Börse bringen. (dpa/jW)