Arme Kunst

Mehr als ein Drittel (36 Prozent) aller bildenden Künstlerinnen und Künstler in Deutschland lebt von einem Nettoeinkommen unter 1.100 Euro im Monat. Laut Statistischem Bundesamt (Destatis) waren 2019 rund 123.300 Menschen in diesem Bereich tätig – Destatis zählt dazu neben bildenden Künstlern auch Kunsthandwerkerinnen, Fotografen oder kunsthandwerkliche Metallgestalter. Ein weiteres gutes Drittel von ihnen erzielte ein Einkommen von 1.100 bis 2.000 Euro netto im Monat. Auf monatlich mehr als 2.000 Euro netto kam nur rund ein Viertel. Mehr als zwei Drittel der Erwerbstätigen in diesen Berufen waren 2019 selbständig. (dpa/jW)