Nicht am Ende

STR/dpa

Zum zweiten Jahrestag der Protestbewegung »Hirak« sind in Algerien am Montag Tausende Menschen auf die Straße gegangen. In der Hauptstadt Algier (Bild) gab es den größten Demonstrationszug seit März 2020, als die Proteste durch die Coronakrise gestoppt wurden. Auch in anderen Städten gab es Kundgebungen, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Die »Hirak«-Proteste hatten am 22. Februar 2019 begonnen und zum Sturz des langjährigen Präsidenten Abdelaziz Bouteflika geführt. (AFP/jW)