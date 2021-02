Auf einen Schlag

Es ist der 12. März 2020. »Bitte verzichten Sie auf soziale Kontakte.« Als ich diesen Satz um 21.16 Uhr höre, sitze ich nur vier Meter von der Bundeskanzlerin entfernt im

Presseraum des Kanzleramtes. Als sie diesen Satz ausspricht, sieht Angela Merkel

erschöpft, müde und fast traurig aus. Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik gab

es einen Satz, der in der Folge das Leben aller Menschen in unserem Land so nachhaltig

verändern sollte wie dieser. Die Sätze von Günter Schabowski zur Öffnung der DDR-Grenze am 9. November 1989 veränderten nachhaltig das Leben aller Ostdeutschen – aber nicht

das der Westdeutschen.

Noch zwei Stunden vor Merkels Pressekonferenz zum Umgang mit dem Coronavirus war ich bei der Eröffnung der Ausstellung »30 Jahre freie Volkskammerwahl« im gegenüberliegenden Paul-Löbe-Haus gewesen. Hier konnte man schon die aufkommenden Veränderungen beobachten. Alle Gäste wurden mit Abstand plaziert, auf Händeschütteln wurde weitgehend verzichtet.

Die ehemalige Volkskammerpräsidentin Sabine Bergmann-Pohl bedauerte, dass sie an

diesem Abend nicht so viele liebe Freunde herzlich umarmen könne, und

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ahnte schon bei seiner Eröffnungsrede, dass dies

für einen längeren Zeitraum die letzte Veranstaltung dieser Art im Bundestag sein würde.

In den folgenden Tagen geht es dann Schlag auf Schlag: Kinos, Klubs, Theater und Museen

werden geschlossen. Die Cafés und Restaurants, die noch offen sind, haben immer

weniger Gäste. So sitze ich am 13. März fast allein im Café Einstein in der Berliner

Kurfürstenstraße. Auch hier hat man sofort reagiert und plaziert die wenigen Gäste mit

Abstand voneinander. Ich mache das erste Foto meines späteren Coronatagebuchs auf Instagram. Es zeigt eine Reihe leerer Tische mit der Berliner Boulevardzeitung B. Z., die wohl als einziges Blatt in Deutschland den historischen Satz von Merkel in großen Buchstaben auf die Titelseite gedruckt hat. Mein zweites Foto an diesem Tag zeigt einige der wenigen Touristen in der fast schon menschenleeren Stadt: ein chinesisches Paar am Checkpoint Charlie. Sie sind die einzigen, die einen Mundnasenschutz tragen und mir wünschen: »Stay healthy« (Bleib

gesund).