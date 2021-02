Draghi mit Rückenwind

Andrew Medichini/AP/dpa Am Ende ging alles ratzfatz: Italiens Premier Mario Draghi am Donnerstag vor der Vertrauensabstimmung im Parlament in Rom

Italiens neuer Ministerpräsident Mario Draghi hat starken Rückenwind aus dem Parlament erhalten: 535 Mitglieder der Abgeordnetenkammer sprachen am Donnerstag der von dem früheren EZB-Chef gebildeten »Regierung der nationalen Verantwortung« ihr Vertrauen aus – nur 56 stimmten dagegen. Sechs der 23 neuen Minister sind Faschisten – drei kommen aus der Lega Matteo Salvinis, drei aus der Forza Italia des früheren Premiers Silvio Berlusconi. Das hinderte die Parlamentarier der bisherigen und als »Mitte-links« bezeichneten Koalition – bestehend aus sozialdemokratischem Partito Democratico (PD), der Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) und der Linkspartei Freie und Gleiche (LeU) – nicht, dem Kabinett mehrheitlich zuzustimmen. Allein bei M5S regte sich Widerstand. Der mit 315 Mitgliedern kleinere Senat hatte Draghi bereits am Vortag mit 262 zu 40 Stimmen bestätigt.

Draghi hob im Anschluss in seiner Rede den Kampf gegen Covid-19 »ganz an die Spitze« seiner Agenda, berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA. Er versicherte, die »Sozialpartner« in Entscheidungen einbeziehen zu wollen und allen von der Pandemie betroffenen Beschäftigten Schutz zu gewährleisten. Gleichzeitig betonte der neue Ministerpräsident, »nicht allen in die Krise Geratenen« könne geholfen werden.

Die Floskeln können nicht darüber hinwegtäuschen, dass der frühere EU-Währungshüter den Vorgaben Brüssels entsprechend »Reformen« durchführen wird. Nach eigenen Angaben geht es dabei vor allem um »Konzepte für Umwelt und nachhaltige Entwicklung«. ANSA verwies zudem auf »verbesserte« Aussichten mit Draghi, der sich »proeuropäisch und transatlantisch überzeugt« gebe. Es werde demnach erwartet, dass er die »strategischen und wesentlichen Beziehungen zu Frankreich und Deutschland stärken« werde und die Zusammenarbeit mit der neuen US-Regierung »intensivieren« wird.

Kein Wunder also, dass Carlo Bonomi, Chef des Verbandes der Großindustriellen (Confindustria), sich mit der »klaren internationalen und proeuropäischen Vision« des neuen Premiers »sehr zufrieden« gezeigt hat, wie ANSA berichtete. Gleichzeitig fordert er, das »allgemeine Verhindern von Entlassungen« dürfe nicht erweitert, sondern müsse im Gegenteil beendet werden. Es sei »Zeit zu handeln«. Der bisherige Beitrag der Industrie und des verarbeitenden Gewerbes reiche für das »Wirtschaftswachstum Italiens« nicht aus.

Aufschlussreich ist Draghis Äußerung, es gebe »keine Souveränität in der Einsamkeit« und mit Blick auf den Nationalstaat müsse »die nationale Souveränität aufgegeben werden, um eine gemeinsame Souveränität zu erlangen«. Kein italienischer Regierungschef hat bislang ein derartiges Bekenntnis zur Unterordnung unter die EU abgelegt – und dafür eine solche Zustimmung im Parlament erhalten.

Bei M5S und in der Lega wird daher nun befürchtet, das könnte dem bisherigen EU-feindlichen Image schaden. Laut ANSA erklärte der M5S-Senatsvorsitzende, Ettore Licheri: »Unser Ja wird niemals bedingungslos sein«. Lega-Chef Salvini versuchte, den Wechsel zur »proeuropäischen« Position zu relativieren und erklärte, »wenn die EU falsch liegt, wird es das Recht und die Pflicht eines jeden Bürgers sein, das sagen zu können.«

Allerdings werden bereits die ersten Konflikte sichtbar. Etwa 70 M5S-Mitglieder, unter ihnen auch führende Funktionäre und 17 Senatoren, haben noch vor der Senatsdebatte mit Opponenten von PD und LeU eine parlamentarische Gruppe gebildet, die Draghi den Kampf ansagen will. Ihr hat sich der parteilose gestürzte Premier Giuseppe Conte angeschlossen. Der hatte zuvor bereits laut darüber nachgedacht, eine eigene Partei zu gründen – laut Umfragen könnte sie bis zu 15 Prozent der Wählerstimmen erhalten. Sollte aus der Gruppe tatsächlich eine Partei mit ihm an der Spitze entstehen, könnten ihr diese Stimmen zufließen.