Einfache Lösung

Tokio. Japans bisherige Olympiaministerin Seiko Hashimoto ist neue Organisationschefin für die Olympischen Spiele in Tokio. Das Organisationskomitee berief die bisherige Olympia­ministerin am Donnerstag offiziell zur Nachfolgerin des wegen eines Sexismusskandals kürzlich zurückgetretenen Organisationschefs Yoshiro Mori. Die frühere Eisschnelläuferin und siebenfache Olympiateilnehmerin gehört der konservativen Liberaldemokratischen Partei von Ministerpräsident Suga an. (dpa/jW)