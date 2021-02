Skandal im weiten Rund

imago/Horstmüller Der Soundtrack stimmte: Paul Breitner (liegend) packt in Wembley die Grätsche aus (29.4.1972)

Bundesligaskandal, Ton Steine Scherben, RAF – was für eine Melange. Dass alles drei zusammengehört, beweist der Autor Bernd-M. Beyer in seinem jüngst erschienenen Band »71/72. Die Saison der Träumer«. Der Mitgründer des Werkstatt-Verlags kontrastiert in seiner Zeitgeschichte eine Spielzeit gekaufter Erstligaergebnisse mit Auftritten der Westberliner Agitrocker um Rio Reiser und dem Aktionismus der Roten Armee Fraktion.

Es klingt wie eine Binse, aber diese zehn Monate saisonaler Kickerei seien »fußballhistorisch«, schreibt Beyer. Fürwahr. Denn das Nachbeben war heftig. Der Ausgang von acht Spielen in der Vorsaison 1970/71 soll manipuliert gewesen sein, mindestens. Im Fokus stand Arminia Bielefeld, den Ermittlern zufolge flossen im Abstiegskampf bis zu 250.000 D-Mark an Schmiergeld. Am letzten Spieltag der Westberliner Hertha gegen die Arminia etwa. Die Ostwestfalen siegten mit 1:0, blieben damit im Oberhaus. Schalker und Herthaner sollen am meisten die Hände aufgehalten haben, wurden am häufigsten für ein oder zwei Jahre seitens des Sportgerichts des Deutschen Fußballbundes (DFB) gesperrt bzw. mit Geldbußen belegt.

Zum abendfüllenden Krimi gehört einer, der auspackt. Im Falle des Bundesligaskandals war das Horst-Gregorio Canellas, der Klubboss von Kickers Offenbach. Vielen in der Liga und im Verband galt er als eine Art »Nestbeschmutzer«. Mit Kalkül, wie Beyer schreibt – denn es galt, »den DFB aus der Schusslinie zu nehmen«. Und so richtig viel hatte Canellas von seinen Häppchenaussagen via Spiegel oder Bild auch nicht. Den hessischen Kickers wurde die Lizenz entzogen (wie Arminia Bielefeld und Rot-Weiß Oberhausen), und Canellas wurde anfangs auf Lebenszeit aus dem Fußballzirkus verbannt, später, 1976, indes begnadigt.

Mit Beginn der 70er Jahre zogen Kommerz und Profitum in den Bundesligaalltag ein. Vorreiter, man ahnt es, waren die Münchner Bayern, die gegen die Grundgehälter von einigen hundert Deutschmark rebellierten. Und nicht zuletzt gab es die ersten Posterboys, die vor schicken Schlitten lasziv posierten. Günter Netzer war mit seiner blonden Mähne so ein Shootingstar.

Lesenswert sind die kleinen, abseits gelegenen Miniaturen, die Beyer in die Saisonchronologie einbaut. Wie diese: Taggleich zum ersten Sieg einer BRD-Elf im »Mutterland des Fußballs« in Wembley ziehen rund 200 Demonstrierende durch das Zentrum von Münster. Es ist die erste Schwulendemo hierzulande auf öffentlichen Straßen.

Fußball hat Rio Reiser zeitlebens nicht interessiert. Seine Bandkollegen hingegen sehr. Deshalb hat der Scherben-Frontmann auch einen legendären Spontanbesuch regelrecht verpennt. Die Politkabelle war in vieler Munde, nach Konzerten erfolgte so manche Hausbesetzung. Rio sang vor, das Publikum zog aus, und eignete sich bisweilen Wohnraum an. Das dürfte auch den damaligen »Edelmaoisten« Paul Breitner faszinieren, dachte sich Bandkollege Kai Sichtermann und schickte ihm die frische Doppel-LP mit dem Titelsong »Keine Macht für niemand« zu. Breitner stand irgendwann vor der Bandkommune am Westberliner Tempelhofer Ufer. Beyer beschreibt die Szene so: »Ja, servus. Ihr habt mir hier diese Platte geschickt, gell? Und jetzt wollte ich mal wissen, was ihr für Leute seid.« Eine schön aufgeschriebene Anekdote, der weitere Dialogversuch steht im Buch.

Auf ihrem Aktionshöhepunkt ist ferner die RAF. Während der »Maioffensive« 1972 attackieren die Protagonisten unter anderem das US-Hauptquartier in Heidelberg. Eine technische Koordinationsstelle für den Nachschub der Flächenbombardements während des Vietnamkrieges. Autor Beyer kann mit dieser Art von praktischem Antiimperialismus nicht viel anfangen, erkennt darin einen »blutigen Lauf« der Desperados.

Einen Meister hat die Skandal­saison auch. Ein »echtes Finale«, Erster gegen Zweiter, Schalke liegt vor dem letzten Spieltag nur einen Punkt hinter Bayern. »Und erstmals sieht das neue Münchner Olympiastadion Bundesligafußball«, schreibt Beyer verzückt. Verzückt werden auch die Zuschauer im ausverkauften Haus, sofern sie Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Ulrich Hoeneß und natürlich Gerd Müller bejubeln. Nach dem Schlusspfiff steht ein 5:1 auf der Anzeigentafel. Und was passiert nach der Titelfeier? »Am nächsten Morgen müssen die verkaterten Bayern-Spieler ins Flugzeug steigen, ihre Mission: Geld beschaffen für die Vereinskasse«, weiß Beyer. Die Truppe fliegt zum Schah von Persien, kickt in Teheran unmotiviert gegen eine Stadt- und Polizeiauswahl. Bolztermine bei reaktionären Herrschern haben bei den Bayern Tradition.

Eines belegt der Band von Bernd-M. Beyer allemal: Mit der Spielzeit 71/72 beginnt der Siegeszug der bajuwarischen Ballathleten von der Säbener Straße erst so richtig. Niemand, weder Schieber, Scherben noch Saboteure konnten dazwischengrätschen.