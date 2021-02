Mehr Licht!

Thomas Müller/imago Bald barrierefrei: Büste des jungen Johann Wolfgang von Goethe im Rokokosaal der Anna-Amalia-Bibliothek

Bis zu seinem Tod 1832 lebte und arbeitete Johann Wolfgang von Goethe in einem Haus am Frauenplan in der Weimarer Innenstadt. Ab 2026 soll das zum UNESCO-Welterbe zählende Gebäude mit originalen Einrichtungs- und Sammlungsgegenständen saniert werden. Geschlossen bleibt das Wohnhaus voraussichtlich bis 2028. Währenddessen soll es alternative Angebote für Besucher geben, teilte die Klassik-Stiftung Weimar am Mittwoch mit. Bis zur Sanierung soll das Haus aber geöffnet bleiben, so Stiftungspräsidentin Ulrike Lorenz.

Der Dichter war 1775 in Weimar angekommen. 1782 bezog er dann das Haus am Frauenplan in der Innenstadt. Inzwischen ist es Teil des Ensembles Goethe-Nationalmuseum. Bücher, originale Möbel und Objekte aus Goethes eigenen Sammlungen sind dort zu sehen. Eine bald abgeschlossene Machbarkeitsstudie soll die Grundlage für bauliche Arbeiten und eine museale Neukonzeption liefern. Es geht um lange aufgeschobene Instandsetzungen, um eine barrierefreie Erschließung, und: Goethes Arbeitszimmer soll eine neue Beleuchtung erhalten.

Auch der Eingangsbereich des historischen Stammhauses der Herzogin-Anna- Amalia-Bibliothek soll umgestaltet werden und für in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen in Zukunft besser zu nutzen sein. Der Renaissancesaal soll zu einem Ausstellungsraum werden. Ab Anfang 2022 wird dort die Schau »Cranachs Bilderfluten« mit Werken der Maler Lucas Cranach des Älteren und des Jüngeren zu sehen sein. Die Arbeiten für ein spezielles Großprojekt der Stiftung sind schon länger im Gang: Das Stadtschloss am Ufer der Ilm ist die ehemalige Residenz der Herzöge Sachsen-Weimar und Eisenach und heute außerdem der Verwaltungssitz der Stiftung. Die Bauarbeiten und ein damit einhergehendes neues Gesamtnutzungskonzept für das Schloss sollen etappenweise beendet werden und bis 2030 abgeschlossen sein. (dpa/jW)