Alleingelassen

AP Photo/David J. Phillip

Nach dem Wintereinbruch im Südosten der USA sind in Texas Millionen Menschen weiterhin ohne Strom und fließendes Wasser. Am Donnerstag morgen (Ortszeit) waren nach Behördenangaben rund zwei Millionen Haushalte noch immer von der Stromversorgung abgeschnitten. Viele Menschen warteten beispielsweise in Houston stundenlang bei eisigen Temperaturen, um ihre Gasflaschen auffüllen zu lassen (siehe Foto). Nach einem Bericht des Senders CNN sind in den USA bereits mindestens 37 Menschen infolge des Winterwetters ums Leben gekommen. (AFP/dpa/jW)