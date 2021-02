Eine andere Sprache

imago images/gezett Neu sehen, neu riechen, neu spüren: Urs Jaeggi (1931–2021)

Wenn es eine Kontinuität in den vielen Leben und Karrieren des Urs Jaeggi gab, dann war es wohl seine Bereitschaft, sich immer wieder neu zu erfinden. Ursprünglich wollte der 1931 im schweizerischen Solothurn geborene Jaeggi Architektur studieren, absolvierte dann aber eine Banklehre, wäre um ein Haar Dramatiker geworden und landete erst mal in der Soziologie. Nach Stationen in Dortmund und Bern wurde er an die neugegründete Ruhr-Universität in Bochum berufen und fand sich dort im Auge des Sturms der 68er-Bewegung wieder. Als öffentliche Figur dieser Zeit, das zeigten jetzt die Nachrufe, ist er auch in erster Linie in Erinnerung geblieben. Sein 1969 erschienenes Buch »Macht und Herrschaft in der Bundesrepublik« avancierte zu einem veritablen Theoriebestseller; später reflektierte er seine Erfahrungen mit der Studentenbewegung in dem Roman »Brandeis« (1978).

Dass ein Soziologieprofessor Romane schreibt, war vielen suspekt. Jaeggi hat das deutsche Schubladendenken immer bedauert und sich als Homme de lettres in einem umfassenderen Sinn gesehen. In den 70er und 80er Jahren, inzwischen an der Freien Universität in Westberlin lehrend, wurde er auch als Schriftsteller bekannt und reüssierte 1981 sogar beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb. Doch das reichte ihm nicht. Als er beinahe schon das Rentenalter erreicht hatte, warf sich Jaeggi mit ganzer Energie auf die bildende Kunst, die nach seinem Abschied von der Universität 1992 ganz in den Mittelpunkt trat. Er malte in großen zeichenhaften Gesten, arbeitete mit Fundstücken und bespielte mit seinen raumgreifenden Installationen gerne Orte mit Patina und Geschichte, zuletzt im Sommer 2020 das alte Wasserwerk in Birkenwerder bei Berlin. Erfolgversprechend war diese neue Profession nicht unbedingt, aber darauf kam es Jaeggi nicht an, der über diesen Wendepunkt in seinem Leben schrieb: »Mir war, als tauchte ich aus einem vierzigjährigen Schlaf auf. Ich konnte neu sehen, lernte neu riechen, neu spüren. Ich bin aus den Klischees, denen man als Schriftsteller und Soziologe viel hautnaher unterworfen ist, heraus.«

Gewiss, als emeritierter Professor konnte er sich das leisten und musste sich keine Gedanken über die ökonomische Verwertbarkeit machen. Aber wie viele unter den Abertausenden verbeamteten Wissenschaftlern nutzen ihre Freiräume? Die Leser seiner Romane und soziologischen Abhandlungen haben diese Hinwendung zur Kunst nicht mehr mitgemacht. Und die Entwicklung, die sein Schreiben in den 90er Jahren nahm, überforderte den Mainstream vollends. In einem von der Literaturzeitschrift Perspektive veranstalteten Podiumsgespräch in Graz meinte Jaeggi 2005: »In meinem neuen Leben als bildender Künstler kam dann halt auch eine andere Sprache. Ich hätte früher nie gedacht, dass ich so Sachen schreiben würde.« Diese »Sachen«, das sind hybride Texte zwischen Lyrik und Prosa, skizzenhaft, experimentierend, tastend – gesammelt etwa in den beiden im Klever-Verlag in Wien erschienenen Bänden »Folliesophie« (2013) und »Ein Vogel auf der Zunge« (2019); der Übersetzer Alain Jadot besorgte 2019 eine 700seitige zweisprachige Ausgabe mit den späten poetischen Texten von Urs Jaeggi.

Dieser künstlerische Weg ist bemerkenswert. Während andere Autoren nach den wilden und experimentellen Phasen ihrer frühen Jahre auf Wohltemperiertes und Verkäufliches einschwenken, ist Jaeggi den umgekehrten Weg gegangen. In seinem Essayband »Durcheinandergesellschaft« aus dem Jahr 2008 notierte er die Frage: »Wieso kommt mir in den letzten Jahren das Anarchische näher?« Ein 2014 im Ritter-Verlag erschienenes Buch trägt den programmatischen Titel »Kunst ist überall« und dokumentiert und kommentiert viele Kunstprojekte der späten Jahre. Dieses handwerkliche Tun und das Pendeln zwischen Berlin und Mexiko hat Jaeggi jung gehalten. Den Tod, der ihn am 13. Februar ereilte, dürfte er nicht als fürchterliche Bedrohung gesehen haben. Im Band »Folliesophie« heißt es: »du tod, / munter und aufmerksam / locker, einfach so, / blind taub hinkend / lieb wendig als würden / wir uns kennen.«