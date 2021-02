Aufgeben keine Option

Altaf Qadri/AP/dpa Festnahme eines Mitglieds der Studentenorganisation der Indischen Kongresspartei am Mittwoch bei Protesten in Neu-Delhi

In Indien wachsen die Bauernproteste an und dehnen sich auf weitere Bundesstaaten aus. Gleichzeitig agiert die Bewegung immer entschlossener. Das 40 Bauerngewerkschaften umfassende Kollektiv »Samyukta Kisan Morcha«, das die Proteste koordiniert, hat für diesen Donnerstag angekündigt, Eisenbahnstrecken zu blockieren, um den Druck auf die Regierung zu verstärken. Trotz der zunehmenden Repression bleibt die Forderung unverändert: eine Rücknahme der drei Agrargesetze, die eine weitere Neoliberalisierung der Landwirtschaft mit sich bringen würden.

Neu-Delhi geht derweil verstärkt gegen Unterstützer der Bewegung vor. Am Sonnabend wurde die 22jährige Klimaaktivistin und Mitbegründerin der indischen »Fridays for Future«-Bewegung, Disha Ravi, in Bengaluru wegen angeblicher Verschwörung verhaftet. Dies, weil sie einen Text in den sozialen Medien geteilt und geringfügig verändert hat, der die Bauernproteste unterstützen soll.

Dabei handelt es sich um eine Anleitung für Proteste, die auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg auf Twitter geteilt hatte. Diese Unterstützung der Bauern durch Prominente aus dem Ausland hat in Indien für viel Aufregung gesorgt. Berichten zufolge wurde auch Thunberg wegen »Einmischung in indische Angelegenheiten« angezeigt, die Polizei dementierte dies jedoch. Ravis Verhaftung zeigt, wie bedrohlich die Bauernproteste, die immer breiter werdende Solidarität mit ihnen und ihre Verbindungen zur Klimabewegung für die Regierung geworden sind. Die Kommunistische Partei Indiens (Marxistisch) forderte in einer Erklärung, die »paranoide Regierung« müsse die Verfolgung von jungen Aktivisten sofort beenden.

Als Reaktion auf diese Proteste versucht Neu-Delhi auch, soziale Netzwerke zu kontrollieren. Twitter hat auf Anweisung der Regierung Anfang Februar kurzfristig 250 Konten von Aktivisten und Journalisten gesperrt, die zu den Bauernprotesten getweetet haben. Die Regierung darf Inhalte online jedoch nur kontrollieren, wenn sie die Sicherheit des Landes gefährden. Deswegen werden jegliche Proteste zunehmend als »antinational« gebrandmarkt. Gleichzeitig fördert die Regierung die indische Twitter-Alternative Koo.

Seit Anfang des Jahres wurden zahlreiche Menschen im Rahmen der Proteste festgenommen. Am 31. Januar wurden die Journalisten Mandeep Punia und Dharmender Singh verhaftet, sie sind aber mittlerweile auf Bewährung frei. Gegen viele weitere Journalisten und Aktivisten von Bauernbewegungen wurden Anzeigen eingereicht. Premierminister Narendra Modi von der hindu-nationalistischen Bharatiya Janata Partei (BJP) rechtfertigt diese Festnahmen, wenn er im Parlament sagt, es gebe eine neue Art von professionellen Aktivisten, und meint: »Für diese Parasiten ist jede Art von Protest ein Festessen.«

Allein seit dem 26. Januar wurden 122 Protestierende festgenommen und angeklagt – wegen Landfriedensbruch, Körperverletzung und versuchten Mordes. Beim »Tag der Republik« war es zu gewalttätigen Ausschreitungen bei den Protesten in der Hauptstadt gekommen. Von wem die Gewalt ausging, ist weiterhin unklar. Das Kollektiv »Samyukta Kisan Morcha« fordert eine juristische Aufklärung. Von den 38 Personen, die seit damals als vermisst gelten, wurden 22 in Gefängnissen gefunden, 16 sind weiterhin verschollen. An diesem Tag starb auch ein 25jähriger Protestierender. Die Polizei verkündete rasch, der Grund sei, dass sein Traktor umgestürzt sei. Daran gibt es allerdings berechtigte Zweifel. Die Anwälte des Getöteten sprechen von Schusswunden.

Unterdessen weiten sich die Proteste immer stärker auf andere Landesteile aus. In den Bundesstaaten Uttar Pradesh, Haryana, Rajasthan und Punjab kam es zu großen Demonstrationen und öffentlichen Versammlungen. Sie zeigen die Stärke der neuen Bauernproteste. In Uttar Pradesh, wo es in der Vergangenheit zu Spannungen zwischen Hindus und Muslimen gekommen war, protestieren beide Gruppen nun demonstrativ zusammen. In Punjab ist die nächste Versammlung am kommenden Sonntag der Frage gewidmet, wie sich die neuen Agrargesetze auf die landlosen Bauern und Landarbeiter auswirken. Ein Anführer der großen Bauerngewerkschaft Bharatiya Kisan Union, Sukhdev Singh Kokri Kalan, kündigte in der Tageszeitung Indian Express am Montag an: »Diese Versammlung wird die Schachzüge der Regierung aufdecken, mit denen sie unseren Kampf zu brechen versucht.«