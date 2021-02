Anklopfen bei Biontech

BioNTech SE 2020/dpa Arbeiterin in der Impfstoffproduktionsanlage von Biontech in Marburg (20.1.2021)

Vor einer Woche meldete das Mainzer Unternehmen Biontech, dass es im neuen Marburger Werk mit der Produktion seines Impfstoffs gegen Covid-19 begonnen hat. Für die Partei Die Linke ein Anlass, um direkt vor Ort die seit Wochen vorgebrachte Forderung nach einer deutlichen Erhöhung der Impfstoffproduktion zu unterstreichen. Vor dem Werkstor der Marburger Biontech-Niederlassung versammelte sich am Mittwoch Parteiprominenz aus Berlin und Hessen, um die Freigabe der Lizenzen für die Impfstoffe und eine Ausweitung der Produktion zu fordern. Beim Pressegespräch dabei: Kovorsitzender Bernd Riexinger, Achim Kessler, Gesundheitsexperte der Bundestagsfraktion, Jan Schalauske, hessischer Landeschef und Landtagsabgeordneter aus Marburg, sowie Renate Bastian, die bei den hessischen Kommunalwahlen am 14. März für das Amt der Marburger Oberbürgermeisterin kandidiert.

Es sei »Eile geboten«, erklärte Kessler gegenüber jW. Er fordere Gesundheitsminister Jens Spahn auf, »die Impfstoffhersteller zu zwingen, die Lizenzen freizugeben«, was nach Paragraph 5 des Infektionsschutzgesetzes möglich sei. Die Bundesregierung selbst habe kurz nach Ausbruch der Pandemie die gesetzliche Grundlage für die Beschlagnahme von Medikamenten, Impfstoffen, Schutzmaterial bis hin zu Produktionsstätten geschaffen. »Durch Lizenzfreigabe und Technologietransfer könnte der lebensrettende Impfstoff weltweit produziert werden«, sagte Kessler. Andernfall müssten »die Menschen in anderen Ländern noch Jahre auf ihre Impfung warten, und das Virus kommt mit neuen Mutationen zu uns zurück«.

Jan Schalauske sagte gegenüber jW, es sei sicher erfreulich, dass Biontech sein Werk in Marburg vor kurzem in Betrieb genommen hat. »Noch besser wäre es aber, wenn an viel mehr Orten in Deutschland und der Welt die Impfstoffproduktion anlaufen würde«, erklärte er. Um die Pandemie zu bezwingen, müsse die Produktion »mit allen Mitteln ausgeweitet werden«, damit alle Menschen – auch im globalen Süden – mit dem Impfstoff versorgt werden können. Biontech habe öffentliche Fördermittel in Höhe von 375 Millionen Euro erhalten und erwarte 2021 einen Umsatz in Milliardenhöhe. »Es wäre das mindeste, dass die Bundesregierung das Unternehmen dazu zwingt, seine Impfstofflizenzen freizugeben«, so Schalauske. Die Bekämpfung der Pandemie sei »viel zu wichtig, als dass wir sie dem Markt und den Profitinteressen der Pharmabranche überlassen dürfen«.

Dass Biontech und der mit der Firma kooperierende Pharmakonzern Pfizer viel Geld mit dem Impfstoff verdienen, verdeutlicht auch eine Meldung vom Mittwoch. Demnach haben Biontech und Pfizer bestätigt, dass der Vertrag mit der Europäischen Union über eine Nachbestellung von bis zu 300 Millionen Dosen Coronaimpfstoff unter Dach und Fach ist. Es sollen voraussichtlich in diesem Jahr weitere 200 Millionen Dosen Impfstoff an die EU gehen, davon wiederum 75 Millionen im zweiten Quartal. Darüber hinaus besteht eine Option auf weitere 100 Millionen Dosen.

Die Nachbestellung ergänzt den im vergangenen Jahr geschlossenen Vertrag über die Lieferung von 300 Millionen Dosen. Die mögliche Gesamtmenge steigt damit auf 600 Millionen Dosen. Im Marburger Werk können jährlich bis zu 750 Millionen Dosen der Vakzine vom Band laufen, wie die Ärztezeitung berichtete. Den Standort hatte Biontech im September 2020 von Novartis übernommen. Der Standort werde »eine der größten mRNA-Produktionsstätten in Europa sein«. mRNA ist das Kürzel für Boten-Ribonukleinsäure, auf der der Impfstoff von Biontech basiert. Die Informationen der mRNA lösen im Körper die Immunantwort auf das Virus aus.

Janine Wissler, hessische Fraktionschefin der Linken und Kandidatin für den Parteivorsitz, kritisierte unterdessen die Coronapolitik der Bundesregierung und bekräftigte die Forderung ihrer Partei nach einer Vermögensabgabe für Millionäre zur Finanzierung der Krisenkosten. Beim politischen Aschermittwoch ihrer Partei in Passau erklärte sie, es sei richtig, dass in der Pandemie alle in einem Boot säßen – »aber die einen rudern wie verrückt, andere klammern sich an die Reling und versuchen, nicht über Bord zu gehen, während es sich andere unter Deck ziemlich gut gehen lassen«. Eine einmalige Zahlung von 150 Euro für Hartz-IV-Empfänger reiche nicht aus, so Wissler. Statt dessen sei eine einmalige Abgabe für die reichsten 0,7 Prozent der Bevölkerung nötig. »Es gibt Geld wie Heu in diesem Land, aber es ist zutiefst ungerecht verteilt«, sagte die Linke-Politikerin. Die Pandemie verschärfe die soziale Ungleichheit weiter.