Erhöhtes Impftempo

Aris Oikonomou/Pool AFP/AP/dpa EU-Kommissionschefin von der Leyen (M.) stellt am Mittwoch den Aktionsplan in Brüssel vor

Nach Kritik an der Impfstoffstrategie der EU hat Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Mittwoch in Brüssel einen neuen Aktionsplan vorgestellt. Ziel sei es, ausreichend Impfstoff gegen die sich ausbreitenden Mutationen des Coronavirus zur Verfügung zu haben. Der Plan setze an drei Stellen an: Entdeckung der mutierten Viren, schnelle Entwicklung und Zulassung von Impfstoffen und Ausbau der Impfstoffproduktion in der EU. So will die Kommission 75 Millionen Euro in die Entwicklung neuer Tests und den Ausbau der Genomsequenzierung stecken, die die Varianten aufspüren kann. Zur Erforschung der Virusvarianten sollen noch einmal 150 Millionen Euro hinzukommen. Ein Netzwerk aus 16 EU-Staaten und fünf weiteren Ländern soll klinische Tests beschleunigen.

Für eine schnellere Zulassung von angepassten Impfstoffen sollen Regeln vereinfacht werden. Die Kommission bringt auch eine gemeinsame Notfallzulassung auf EU-Ebene ins Gespräch. Der dritte Schwerpunkt ist der Ausbau der Produktion. Mit Blick auf die Mutationen soll das Impftempo erhöht werden, wie von der Leyen sagte. Bisher sind nach ihren Worten 22 Millionen Menschen in der EU gegen das Coronavirus geimpft worden, davon sieben Millionen zweimal.

Derweil breiten sich in der BRD die mutierten Varianten des Virus aus. Nach Daten des Robert-Koch-Instituts stieg der Anteil der in Großbritannien entdeckten Mutation binnen zwei Wochen von knapp sechs auf mehr als 22 Prozent, wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Mittwoch in Berlin mitteilte.

Unterdessen kritisierten nach Parteichef Armin Laschet auch am Mittwoch weitere CDU-Politiker die Coronapolitik der Bundesregierung. Joachim Pfeiffer, wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU/CSU im Bundestag, sagte gegenüber der Augsburger Allgemeinen, eine Öffnungsstrategie sei überfällig. Zudem sei er gegen einen Inzidenzwert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen als Messlatte für eine Aufhebung von Einschränkungen. Am Montag abend hatte Laschet davor gewarnt, »immer neue Grenzwerte« zu »erfinden«. Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner forderte am Mittwoch, die für den 3. März geplanten Bund-Länder-Beratungen zur Coronalage vorzuziehen. (dpa/AFP/jW)