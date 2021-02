Aschermittwoch

REUTERS/Antonio Parrinello

Am Tag nach dem Ausbruch des Vulkans Ätna auf der süditalienischen Insel Sizilien hatten die Menschen noch mit den Auswirkungen des Naturschauspiels zu kämpfen. Am späten Dienstag nachmittag hatte der Ätna im Osten der Insel kilometerhoch Asche »gespuckt«, wie das nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie mitteilte. Lavafontänen schossen mehrere hundert Meter aus dem Krater und flossen in ein Tal auf der Ostseite des Vulkans. Aschebrocken waren auf Balkone und Autos geprasselt. Auch am Mittwoch waren einige Straßen (Foto) noch bedeckt. (dpa/jW)