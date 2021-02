Machtkampf bei US-Republikanern

imago images/UPI Photo US-Senator Mitchell McConnell (l.) lauscht Ausführungen von Präsident Donald Trump über die Wiederankurbelung der Wirtschaft (Washington, 19.5.2020)

Der Machtkampf innerhalb der republikanischen Partei in den USA eskaliert weiter: Der frühere Präsident Donald Trump hat den Fraktionsvorsitzenden seiner Partei im Senat, Mitchell McConnell, mit heftigen Verbalattacken überzogen und den Republikanern dessen Absetzung nahegelegt. »Die Republikanische Partei kann mit politischen ›Anführern‹ wie Senator Mitch McConnell an ihrer Spitze nie wieder respektiert oder stark sein«, erklärte Trump am Dienstag (Ortszeit). Der Expräsident drohte damit, seinen eigenen Einfluss geltend zu machen, um McConnells Isolation zu erzwingen.

In einer Erklärung attackierte Trump den Minderheitsführer der Republikaner im Senat persönlich. McConnell sei »einer der unbeliebtesten Politiker der USA«, ein »düsterer, missmutiger« Politiker, »der nicht lächelt«. Dem 78jährigen fehle es an »politischem Verständnis, Weisheit, Begabung und Persönlichkeit«.

Der frühere Präsident machte McConnell direkt für die Niederlage der republikanischen Kandidaten bei den Senatsnachwahlen in Georgia verantwortlich, die zum Verlust der republikanischen Mehrheit in der Kongresskammer geführt hatte. Auch äußerte er sein Bedauern darüber, McConnell in dessen Senatswahlkampf in Kentucky seine politische Unterstützung ausgesprochen zu haben. »Ohne meine Unterstützung hätte McConnell verloren, und zwar übel.«

McConnell – bis Januar Senatsmehrheitsführer – war lange Zeit ein wichtiger Verbündeter Trumps im Kongress. Nach der Kapitol-Erstürmung vom 6. Januar distanzierte er sich aber und machte den damaligen Präsidenten für die Gewalt mitverantwortlich. Im Amtsenthebungsverfahren gegen Trump im Senat stimmte McConnell zwar am Sonnabend mit einer Mehrheit der Republikaner für einen Freispruch. Anschließend sagte er aber, Trump sei ohne jeden Zweifel »praktisch und moralisch verantwortlich« für die Erstürmung des Kapitols. In seiner Erklärung vom Dienstag drohte Trump, er werde gegebenenfalls bei Republikaner-Vorwahlen Herausforderer seiner parteiinternen Kritiker unterstützen. (AFP/jW)