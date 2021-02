Konsequent erfolglos

Pokljuka. Die deutschen Biathletinnen sind im slowenischen Pokljuka auch zu Beginn der zweiten Woche der Weltmeisterschaft ohne Medaille geblieben. Franziska Preuß belegte im Einzel am Dienstag als beste DSV-Skijägerin mit zwei Schießfehlern den siebten Platz. Beim Sieg der fehlerlosen Tschechin Marketa Davidova hatte die 26jährige aus Bayern nach 15 Kilometern 2:14,4 Minuten Rückstand. Silber sicherte sich die Schwedin Hanna Öberg, Bronze ging an Ingrid Landmark Tandrevold aus Norwegen. Preuß hatte in der Verfolgung Platz fünf belegt und war Achte im Sprint geworden. Zweitbeste Deutsche bei perfekten Bedingungen wurde Denise Herrmann auf Platz 15. Vanessa Hinz, die im Vorjahr in dieser Disziplin in Antholz WM-Silber geholt hatte, wurde 33. (dpa/jW)