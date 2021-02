Entlassung über Bande

imago images/Schreyer Von den einen geehrt, von anderen diffamiert: Die Trainerin Gabi Frehse (Nanning, 6.10.2014)

Für den Olympiastützpunkt (OSP) Sachsen ist eine Entlassung der bei ihm angestellten und mit Schikanevorwürfen konfrontierten Turntrainerin Gabriele Frehse vorerst kein Thema. »Bis zur Vorlage des Berichtes werden wir keine Kündigung aussprechen, weil aufgrund der vorliegenden Stellungnahme des Verbandes rechtlich keine Kündigung möglich wäre«, sagte OSP-Chef Thomas Weise auf jW-Anfrage. Das Gutachten von der Ombudsstelle des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), das im Auftrag des Deutschen Turnerbundes (DTB) erstellt wurde und das dem Verband die Entlassung von Gabriele Frehse empfiehlt, hätten Weise zufolge bisher weder er selbst noch seine betroffene Angestellte einsehen dürfen. »Dieser Untersuchungsbericht liegt uns nicht vor.«

Mehr als ein Dutzend Turnerinnen hatten Ende November gegenüber dem Spiegel erklärt, sie seien von Frehse malträtiert und verbotenerweise medikamentiert worden. Daraufhin wurde die Ombudsstelle mit dem Gutachten beauftragt. Um endlich Einblick in das von einer Frankfurter Kanzlei erstellte Dokument zu erhalten, ist die Chemnitzer Trainerin mittlerweile aktiv geworden und hat den hessischen Landesbeauftragten für Datenschutz eingeschaltet. »Ich habe mich direkt nach Fertigstellung des Berichts an den DTB gewandt, um Einsicht nehmen und Stellung beziehen zu können. Leider wird mir das von den Anwälten des DTB auch heute, drei Wochen nach Vorliegen des Berichts, noch immer verweigert«, hatte Frehse in einem Statement am vorigen Freitag gesagt. Mit einem fairen Verfahren habe das aus ihrer Sicht nichts mehr zu tun. Nach ihrem Eindruck wolle der DTB das Thema »schnell abräumen und versucht, vollendete Tatsachen zu schaffen, ohne mir als Betroffene die Möglichkeit zu geben, mich mit dem Bericht auseinanderzusetzen«. Aus Sicht der Trainerin verletze der Verband elementare rechtliche Grundprinzipien. »In jedem normalen Strafverfahren steht dem Beschuldigten ein Recht auf Akteneinsicht zu, aber der DTB möchte hier statt dessen nach eigenen Regeln spielen und die Akte unter Verschluss halten.«

Bei einer Anhörung am 24. Februar im Sportausschuss des Deutschen Bundestages dürfte sich die Situation weiter zuspitzen. Dessen Vorsitzende Dagmar Freitag (SPD) hatte bereits indirekt mit der Kürzung von Fördermitteln für den OSP Sachsen gedroht, sagte OSP-Chef Thomas Weise auf jW-Anfrage, falls der Stützpunkt weiterhin an der Trainerin festhält und die vom DTB verlangte Kündigung nicht ausspricht. »Wir fragen uns schon die ganze Zeit, was die Äußerungen von Frau Freitag in der Presse für einen Zweck haben. Sie spricht Verdächtigungen und Vorurteile aus, ohne bisher mit uns gesprochen zu haben«, so Thomas Weise gegenüber jW. »Wir lassen uns nicht unter Druck setzen, wir haben nichts zu verbergen und erfüllen alle Anforderungen im Umgang mit Fördermitteln.«

Zugleich forderte der OSP-Chef eine Änderung der bisherigen Praxis, wonach die Dienst- und Fachaufsicht für Trainer, die am Olympiastützpunkt angestellt sind, bei ihrem Spitzenverband liegen. Diese Konstellation sei arbeitsrechtlich nicht länger akzeptabel. »Das muss geändert werden, das ist eine der Erkenntnisse aus diesem Vorgang. Die Trainer müssen perspektivisch alle bei den Verbänden angestellt werden, egal, wie sie bezahlt werden.«

Weil der DTB arbeitsrechtlich nichts bewirken kann und lediglich die Fachaufsicht führt, konnte der Verband gegen die in die Kritik geratene OSP-Angestellte bislang lediglich ein Hallenverbot aussprechen. Allerdings scheint nun die Entlassung »über Bande« geplant, was zwangsläufig zu einem juristischen Nachspiel führen dürfte. DTB-Präsident Alfons Hölz hatte am Wochenende im Spiegel angekündigt, dass Trainerin Gabriele Frehse jetzt die Trainer­lizenz entzogen werden soll.

Leidtragende der Auseinandersetzung sind laut Thomas Weise vornehmlich die Turnerinnen am Bundesstützpunkt, wo nahezu die halbe Nationalmannschaft der Geräteturnerinnen trainiert. Einige von ihnen können sich durchaus Hoffnungen für ein Ticktet zu den Olympischen Sommerspielen in Tokio machen. Allerdings seien die Athletinnen »aufgrund der Ereignisse der letzten Wochen auch psychisch in keiner guten Verfassung«, berichtete der OSP-Chef. »Wir haben am Standort eine Arbeitsgruppe gebildet, die die Entwicklung und den Erhalt des Stützpunktes natürlich unterstützen möchte. Am Zug ist in erster Linie der Verband. Die Trainerfragen müssen in erster ­Linie geklärt werden.«