Gesammelte Stimmen

Arne Dedert/dpa Wissen, wo man seine Kreuze macht: Wahlplakate verschiedener Parteien (Oberursel, 11.2.2021)

Bei den Kommunalwahlen 2016 in Hessen schaffte es die AfD in Städten und Landkreisen teilweise auf zweistellige Ergebnisse. »Jede Stimme ist eine zuviel«, erklärte Norbert Birkwald, Sprecher der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) in Hessen am Sonnabend gegenüber junge Welt. Die Organisation will verhindern, dass sich dies bei den kommenden Kommunalwahlen am 14. März wiederholt. Dafür hat sie mit Demokratie wählen eine Zeitung und ein gleichnamiges Internetprojekt gestartet. Hessische Gewerkschaften, linke Organisationen, Kultureinrichtungen, aber auch Kinder und Enkel von Widerstandskämpfern positionieren sich dort gegen rechts. Auf der Internetseite ruft die VVN-BdA zudem zur Teilnahme an aktuellen antifaschistischen Kundgebungen und Veranstaltungen auf.

»Strukturen demokratischer Stadtgesellschaft« seien durch Angriffe der extremen Rechten, der AfD, NPD und anderer Gruppierungen bedroht, warnte der Bundessprecher der VVN-BdA, Ulrich Schneider, in der Zeitung. In den vergangenen Jahren hätten diese »politische Vorstöße zur Abschaffung der freien Jugendarbeit« gemacht oder gefordert, Integrationsangebote für Geflüchtete und migrantische Gruppen zu streichen – als »Sparmaßnahme«. Dagegen propagieren sie Hilfsangebote für »Deutsche«. Im Vorfeld der Gewalttaten und Morde an Migranten und Demokraten in Hessen spielten sie eine große Rolle, heizten das gesellschaftliche Klima durch Plakate wie »Migration tötet« oder »Stigmatisierung von Shisha-Bars« und »Judenwitzen« auf. Deshalb hätten sich Schneider zufolge mehr als 60 Autorinnen und Autoren mit Texten am Projekt beteiligt.

Von fast ebenso vielen Aktiven werde die von Spenden finanzierte Zeitung, erschienen in einer Auflage von 25.000 Exemplaren, nun in Städten und Dörfern in die Briefkästen verteilt, erklärte Birkwald – vor allem dort, wo die AfD bei der letzten Kommunalwahl überdurchschnittlich viele Stimmen erhalten habe. Derart viele Texte, Statements und Fotos hätten vorgelegen, dass man den ursprünglich geplanten Umfang des Blattes von 16 Seiten auf 28 erhöht habe. Auch für die Internetausgabe kämen ständig neue Texte hinzu. So finden sich etwa Statements der Musikerinitiative »Kein Bock auf Nazis« in der Zeitung. Der hessische Ausländerbeirat fordert darin, seine Arbeit ernst zu nehmen. Die Nationale Vereinigung der Partisanen Italiens (ANPI), die italienische Schwesterorganisation der VVN-BdA, ruft hessische Bürger mit italienischen Wurzeln auf, sich an der Wahl zu beteiligen. Und die Gruppe »069 versus Rassismus« – angelehnt an die Telefonvorwahl für Frankfurt am Main, Offenbach und Umgebung – mahnt, Diskriminierung in den Parlamenten nicht zuzulassen.

Silvia Gingold, Tochter von Ettie und Peter Gingold, die im Widerstand gegen Hitler kämpften, Gefängnis und Folter durchlitten sowie Angehörige in Auschwitz verloren, zitiert in ihrem Beitrag in »Demokratie wählen!« Bertolt Brecht: »Das Gedächtnis der Menschheit für erduldete Leiden ist erstaunlich kurz«. Sie werde alles daran setzen, »die demokratischen Kräfte in unserem Land zu stärken, die sich gegen Militarisierung und Kriege, gegen Rassismus, Antisemitismus und für soziale Gerechtigkeit einsetzen«, schreibt sie. Die Schauspielerin Bettina Kaminski vom Freien Schauspiel-Ensemble Frankfurt, warnt davor, zu glauben, »wenn die alten Nazis tot sind, würde der Spuk vorbei sein«. Keinesfalls dürfe man die AfD in Regierungsverantwortung kommen lassen. Das Bündnis »#Mietenwahnsinn-Hessen« fordert, Sammelunterkünfte für Geflüchtete oder kommunale Notunterkünfte für Wohnungslose aufzulösen und sie in kleinen Wohneinheiten unterzubringen. Die Föderation Demokratischer Arbeitervereine e. V. (DIDF) wirft die Frage auf, wieso Migranten sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung bekennen müssen, während Neonazis, die diese offen ablehnen, die deutsche Staatsangehörigkeit nicht entzogen wird.

An diesem Freitag jährt sich der rassistische Anschlag von Hanau zum ersten Mal. Die Internetausgabe von Demokratie wählen dokumentiert Auszüge der Rede des Präsidenten der Frankfurter Eintracht, die Peter Fischer am 22. August 2020 in Hanau hielt. Damals zürnte Fischer – auch im Namen der 90.000 Mitglieder des Fußballvereins –, dass es nach den Anschlägen keine Nazis mehr geben dürfe. Politiker, die nach den Attentaten kondolierten, brauche man nicht, sondern starke Menschen, die solche Morde »mit Aufklärung, Konsequenzen, Hilfen und Strafen« verhinderten.

Der hessische Landesverband der VVN-BdA rufe nicht explizit zur Wahl konkreter Kandidatinnen und Kandidaten auf, erläuterte Birkwald gegenüber jW. Er wende sich gegen jegliche rassistische, antisemitische, rechts­extremistische oder homophobe Äußerungen, egal von welchen Kandidaten und welcher Partei. So etwa gibt es den Hinweis des Limburger Bündnisses »Courage gegen rechts«, sich Kandidaten der CDU genauer anzuschauen.