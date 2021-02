Enorme Hürde

In einem offenen Brief an Premierminister Boris Johnson haben britische Schauspieler eine Aufhebung der Visapflicht für Künstler gefordert. Die seit dem »Brexit« geltenden Regeln seien eine große Hürde, heißt es in dem Schreiben, das u. a. Ian McKellen, Patrick Stewart und Julie Walters unterzeichnet haben. »Früher konnten wir visafrei nach Europa reisen. Nun müssen wir Hunderte Pfund zahlen, alle möglichen Formulare ausfüllen und Wochen auf eine Genehmigung warten«, heißt es darin. Seit dem 1. Januar sind für Auftritte in der EU beziehungsweise in Großbritannien Visa und andere Dokumente erforderlich. Im Januar hatten zahlreiche britische Künstler der Regierung Johnson in einem offenen Brief Versagen bei den Verhandlungen mit der EU vorgeworfen. (dpa/jW)