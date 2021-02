Lorena Sopena/REUTERS

Der wegen Majestätsbeleidigung und Verbalattacken gegen die Polizei zu einer Gefängnisstrafe verurteilte linke spanische Rapper Pablo Hasél ist in der katalanischen Stadt Lleida verhaftet worden. Im Fernsehen war zu sehen, wie der Musiker am Dienstag von der Polizei abgeführt wurde. Zuvor hatte er sich mit Dutzenden Unterstützern in der Universität von Lleida verbarrikadiert. Hasél bestieg das Polizeiauto mit erhobener Faust und sagte: »Trotz aller Unterdrückung werden sie uns niemals dazu bringen, uns zu verbiegen.« (AFP/jW)