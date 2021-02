imago images/MediaPunch Kein Zuhälter: Dave Chapelle (Houston, 9.11.2019)

US-Standup-Komiker Dave Chappelle hat Marx wohl nicht gelesen, aber sehr wohl Iceberg Slims »Pimp«. Diesen autobiographisch angehauchten Roman über einen schwarzen Zuhälter in den 40ern bemühte Chappelle 2017 in seinem Netflix-Special »The Bird Revelation«, um anhand dieses »kapitalistischen Manifestos«, wie er es nannte, ein persönliches Trauma zu thematisieren: was passiert war, als er 2005 seine erfolgreiche »Chappelle’s Show« auf Comedy Central aufgab und untertauchte. Das persönliche Trauma deutete er aber nur an. Jetzt hat Chappelle das Geheimnis gelüftet.

Damals, erzählte er nun, sei es ihm ergangen wie der Prostituierten, die in einer »Pimp«-Episode übers Ohr gehauen wird. Es war nicht das erste Mal: Er habe sich gefühlt wie damals, als er sich von einem Hütchenspieler an einer New Yorker Straßenecke über den Tisch ziehen ließ. Oder wie mit 15, als ihm ein Komikerkollege einen Witz gestohlen hatte. Damit konfrontiert, habe dieser gesagt: »Was willst du dagegen machen?« Den Vertrag für »seine« Show unterschrieb Chappelle als junger Mann. Als er sie nicht mehr machen wollte, hätten ihm Geschäftsmänner mit legalen Mitteln seine Arbeit und seinen Namen gestohlen. Damals wurden Gerüchte gestreut, er habe Crack geraucht und sei irre geworden. Chappelle klärte die Episode nie auf, auch nachdem er in den vergangenen Jahren ein erfolgreiches Comeback hingelegt und sich mit Specials wie »8.46« über den Mord an George Floyd den Ruf als US-amerikanisches Gewissen erarbeitet hatte.

Wie er in seinem Youtube-Clip »Redemption Song« am Wochenende erklärte, hat er Wiedergutmachung erkämpft: Er wird Geld für die Show bekommen. Nachdem Netflix – nach Comedy Central und HBO – Ende 2020 begonnen hatte, die »Chappelle’s Show« zu streamen, hatte Chappelle den Netflix-CEO Ted Sarandos angerufen und gesagt: Wenn ihr das nicht runternehmt, werde ich sehr sauer sein. Zudem rief er in seinem Set »Unforgiven« seine Fans auf, die »eigene« Show zu boykottieren. Es klappte.

Chappelle braucht das Geld nicht, es geht ihm um den großen Zusammenhang: Egal ob Künstlerverträge, »Me Too« oder Zuhälterei, es sei der Kapitalismus, der die Nutte, den Glücksspieler und den Komiker gleichermaßen flachlege. Der Bezug auf Iceberg Slim ist dabei nicht willkürlich: Das Buch steht auf seltsame Weise für schwarze Selbstermächtigung in der rassistischen kapitalistischen Gesellschaft der USA. Zuhälterkultur – »gepimpte« Autos, extravagante Anzüge – ist im HipHop noch immer ein Code für dieses Selbstbewusstsein.