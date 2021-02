»Unbedingter Wille zur Originalität«

Ole Kracht Warum haben Eichen Falten? Die Katapult-Redaktion bei der Arbeit

Sebastian Wolter war 2004 einer der zwei Gründer des sächsischen Verlags Voland & Quist. Nun übernimmt er die Leitung des Buchverlags der Zeitschrift ­Katapult. Diese setzt bei der populärwissenschaftlichen Aufbereitung aktueller Themen ausschließlich auf selbstgestaltete Infografiken und Karten. Mit diesem Konzept hat man sich seit 2016 zu einem Big Player auf dem Magazinmarkt entwickelt und erscheint aktuell viermal im Jahr in einer Auflage von 120.000 Exemplaren.

Katapult ist wohl das Ungewöhnlichste, was der Buch- und Zeitschriftenmarkt derzeit zu bieten hat, wie bist du dort gelandet?

Ein gemeinsamer Freund hatte mich Chefredakteur Benjamin Fredrich empfohlen, und dieser hat mich dann eingeladen, mir Katapult anzuschauen. Im September hatten sie den Buchverlag gegründet, das war also perfektes Timing.

Bei Voland & Quist hast du »junge und zeitgemäße Literatur« verlegt, Lesebühnenliteratur, Spoken-Word-Lyrik, Romane und Erzählungen junger osteuropäischer Autoren. Was können wir im neuen Verlag erwarten?

Vorrangig »katapultige« Sachbücher, Atlanten und Kinderbücher, geschrieben und gestaltet von der Katapult-Redaktion. Aber die Gegenwartsliteratur interessiert mich zu sehr, das wollte ich unbedingt weiterführen. Damit habe ich zum Glück offene Türen eingerannt. Es wird also zukünftig neben dem Sachbuchprogramm auch junge deutschsprachige Literatur und Übersetzungen aus dem Polnischen geben.

Woran arbeitet ihr gerade?

Wir arbeiten zum Beispiel an einem illustrierten Sachbuch über Wald: »Wie man illegal einen Wald pflanzt«. Dort erfährt man, warum Eichen Falten haben, wieso Aufforsten nicht immer nur gut ist – und wie trotzdem jeder zu mehr Wald beitragen kann. Und im Herbst kommt eine literarische Reportage des polnischen Journalisten Witold Szablowski, der Köche von Diktatoren wie Pol Pot, Saddam Hussein oder Idi Amin aufgesucht und über ihr Leben erzählen lassen hat.

Das Mutterschiff zählt derzeit etwa 30 Angestellte, alle verdienen 3.000 Euro im Monat, egal ob Köchin oder Chefredakteur. Ist das die Graswurzelrevolte 21?

Das drückt einfach aus, dass alle gleichwertig sind und gleich geschätzt werden. Das äußert sich nicht nur in der Bezahlung – alle werden ermutigt, sich und ihre Ideen einzubringen. Es geht um Teilhabe, und es wird auch stark daran gearbeitet, dass das so bleibt. Wie man bei Katapult miteinander umgeht, das darf gerne Schule machen.

Was zeichnet eure künftigen Bücher aus?

Ich mag den unbedingten Willen zur Originalität. Nicht nur was die grafische Aufbereitung von Informationen betrifft. Ich will hier nicht die Buchprojekte aufzählen, die wir uns vorgenommen haben, sonst kommen andere nur auf Ideen, obwohl wir davon eigentlich mehr als genug haben. Auf jeden Fall sind unsere Bücher aufwendig gestaltet und werden vierfarbig gedruckt, wir nutzen Recyclingpapier und kompensieren unsere CO2-Emissionen.

Du bist 41, hast in Leipzig eine Familie, wie kommst du mit deinen Hippie-Kollegen und Greifswald am Arsch der Welt klar?

Ach, da gab es keine Anpassungsschwierigkeiten, wir haben uns sofort gut verstanden. Ich arbeite in Leipzig und Greifswald, natürlich ist Pendeln eine Umstellung, und da muss ich auch meiner Partnerin danken, dass sie zu Hause die Stellung hält.

Hat dir Chefredakteur Benjamin Fredrich schon beigebracht, wie man beim Fahrradfahren korrekt die Außenspiegel von Falschparkern umsenst?

Wenn mich als Fahrradfahrer ein Auto schneidet und ich erwische es noch, dann klopfe ich immer hart, aber höflich an die Scheibe und stauche ihn bzw. sie respektvoll zusammen – für die Sicherheit anderer Fahrradfahrer. Wer die Geschichte von Benjamin und dem Autospiegel nachlesen und überhaupt verstehen will, wie Katapult tickt, findet das alles in seinem Roman »Die Redaktion«.

An welche Klientel wenden sich eure Bücher?

An Leute mit Haltung. Wir wünschen uns ein breit gefächertes Publikum, vom Studenten über den Handwerker bis zur »Fridays for Future«-Oma. Wichtig ist uns, dass die Bücher leicht zugänglich sind, wir wollen Wissenschaft visualisieren und möglichst einfach »übersetzen«.

Entsteht hinter dem Verlag tatsächlich ein Wald, wo reuige Leser, also Baumvernichter, einen neuen Baum pflanzen?

Ja, wir haben eine ehemalige Berufsschule mit großem Grundstück in Greifswald gekauft, die wir bestenfalls noch in diesem Jahr beziehen werden. Dort wird eine Baumschule entstehen, weitere Flächen sind in Arbeit, allerdings ist das ein längerfristiges Projekt, das nicht innerhalb von wenigen Monaten realisierbar ist. 1.143 Bäume im Wert von 28.000 Euro wurden schon gespendet, und wir selbst legen auch noch 100.000 Euro drauf.