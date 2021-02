Gewinner ohne Listenplatz

Florion Goga/REUTERS Erneut wohl nächster Premier des Kosovo: Albin Kurti bei einer Wahlkampfveranstaltung in Pristina (4.10.2019)

Der Sieg fällt klar aus: Mit rund 48 Prozent der abgegebenen Stimmen hat die Partei Vetevendosje (Selbstbestimmung, VV) die vorgezogene Parlamentswahl in Kosovo deutlich gewonnen. Die zweitplazierte Demokratische Liga (LDK) erreichte lediglich 17 Prozent, mit 13 beziehungsweise 7,4 Prozent folgen die Demokratische Partei (PDK) und die Allianz für die Zukunft des Kosovo, wie die Wahlkommission am Montag mitteilte. Wie die genaue Sitzverteilung im Parlament in Pristina zukünftig aussehen wird, stand bei jW-Redaktionsschluss noch nicht fest. Bekannt war lediglich, dass die von der Regierung in Belgrad unterstützte Serbische Liste alle zehn Abgeordneten stellen wird, die für die serbische Minderheit vorgesehen sind.

Der VV-Chef Albin Kurti sprach Sonntag nacht vor seinen Anhängern von einem »Triumph des Volkes«. Außerdem erklärte er die Wahl zu einer Abstimmung: »Und dieses Referendum über Gerechtigkeit und Beschäftigung wurde gewonnen.« Kurti, der immer wieder einem Großalbanien das Wort redet, wird aller Voraussicht nach der nächste Premierminister der serbischen Provinz werden. Diesen Posten hatte er bereits im vergangenen Jahr für 51 Tage inne, bis er im März durch ein Misstrauensvotum zu Fall gebracht wurde. Die Absetzung war von den USA lanciert worden, weil sich der ehemalige Studentenaktivist gegen die Vorgaben aus Washington stellte und eine Annäherung an Belgrad blockierte.

Der auf Kurti als Premier folgende Avdullah Hoti von der LDK räumte seine Niederlage ein. Er übernehme zudem die Verantwortung für das schlechte Ergebnis seiner Partei bei der Wahl. Diese war notwendig geworden, nachdem das Verfassungsgericht im Dezember entschieden hatte, dass der in den USA ausgebildete Wirtschaftswissenschaftler unrechtmäßig gewählt worden war, weil ein Abgeordneter, der für ihn gestimmt hatte, wegen einer rechtskräftigen Verurteilung gar nicht im Parlament hätte sitzen dürfen.

Dieses Gesetz gilt auch für Kurti, der in den vergangenen drei Jahren schon einmal verurteilt worden war. Die Wahlkommission hatte ihm folglich das passive Wahlrecht entzogen, er hatte keinen Listenplatz. Seine Widersacher sehen ihn deswegen auch als ungeeignet an, erneut Regierungschef zu werden. Demgegenüber kann sich der VV-Chef der Unterstützung seiner Wähler gewiss sein. Seit Jahren kritisiert Kurti die herrschende Elite, die sich durch ihren politischen Einfluss persönlich bereichert, während ein Großteil der Menschen in Armut lebt. Vetevendosje hat im Wahlkampf vor allem auf sozialpolitische Versprechen sowie den Kampf gegen Korruption gesetzt.

Sevim Dagdelen, Außenexpertin und Obfrau der Linksfraktion im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages, erklärte am Montag gegenüber jW, dass »das Wahlergebnis auf ein zunehmendes Misstrauen gegenüber den korrupten Machteliten der UCK-Nachfolgeorganisationen hindeutet, die aus dem Kosovo einen Mafiastaat gemacht haben«. So müsse sich beispielsweise der ehemalige Präsident Hashim Thaci seit November vor dem Kosovo-Sondertribunal in Den Haag wegen Kriegsverbrechen verantworten. Fraglich sei zudem, betont Dagdelen, »ob mit einem Nationalisten wie Albin Kurti tatsächlich ein demokratischer Aufbruch möglich ist, zu dem zwingend der Schutz der verbliebenen Minderheiten im Kosovo gehört sowie eine Perspektive auf Rückkehr für die 200.000 Serben und Roma, die im Zuge des NATO-Krieges 1999 vertrieben worden sind.«

Die Linke-Politikerin verwies zudem darauf, dass »Kurti selbst aus der Terrororganisation UCK kommt und es nicht bekannt ist, dass er mit den Mörderbanden der UCK jemals gebrochen hat, die seinerzeit als Bodentruppen der NATO im Krieg gegen Jugoslawien Morde und Folter an Serben und Roma begangen haben«. In diesem Sinne hatte Kurti bereits am Sonntag angekündigt, dass für seine Regierung der Dialog mit Belgrad lediglich eine untergeordnete Rolle einnehmen werde.