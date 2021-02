Hydrogenium statt Erdgas

John Macdougall/Pool via REUTERS Energiewende: Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) stellt im Juni 2020 die derzeit neueste Idee vor

Als Anfang dieses Monats das Handelsblatt unter Berufung auf einen ungenannten Beamten des Berliner Kanzleramts über eine mögliche Kompromisslinie im Streit mit den USA um die Erdgaspipeline Nord Stream 2 berichtete, nannte die Zeitung als eine der möglichen Gegenleistungen der Bundesrepublik die Unterstützung der Ukraine bei der Produktion von Wasserstoff und dessen Transport in die EU. Auf diese Weise solle das Land als wichtiger Akteur im europäischen Gasmarkt gehalten werden.

Sollte das tatsächlich eine explizite Forderung der neuen US-Regierung sein, würde sie damit in Berlin offene Türen einrennen. Seit dem Sommer 2020 gibt es ganz offiziell eine »deutsch-ukrainische Wasserstoffpartnerschaft«, verkündet von Wirtschaftsminister Peter Altmaier und seiner ukrainischen Amtskollegin Olga Buslawez. Tochtergesellschaften des Bundeswirtschaftsministeriums wie die Deutsche Energieagentur (Dena) oder die Entwicklungsorganisation GIZ sollen Kiew beim Aufbau einer entsprechenden Infrastruktur unterstützen. Der notwendige Übergang auf Wasserstoff als neue Antriebsenergie für industrielle Prozesse, aber potentiell auch den Autoverkehr, ist eine der Grundannahmen in den Plänen der Bundesregierung zur »Energiewende« und in Richtung »Klimaneutralität«. Im Dezember schrieb das Handelsblatt in einer Übersicht, die BRD werde etwa 70 Prozent ihres künftigen Wasserstoffbedarfs importieren müssen.

An dieser Stelle kommt die Ukraine ins Spiel. Sie liegt relativ nah an der EU, und es gibt bereits ein Netz von Gasleitungen. Das wird derzeit für die Durchleitung von russischem Erdgas genutzt, ist aber immer weniger ausgelastet: Die Kapazität der Leitungen liegt bei 120 Milliarden Kubikmetern jährlich, genutzt wird derzeit etwa ein Drittel. Würde die Ukraine diese Leitungen künftig zum Transport von Wasserstoff nutzen, könnte es ihr im Grunde egal sein, ob Russland kaum noch Erdgas durchleitet. Einnahmen bekäme sie dann aus der EU.

Eine Wasserstoffproduktion in anderen Weltregionen wäre technisch einfacher, aber wegen der großen Entfernungen etwa von Australien oder Chile nach Europa unwirtschaftlich. Allerdings stellt sich die große Frage, ob Wasserstoffexport aus dem osteuropäischen Land für die Beteiligten eine solche »Win-win-Situation« darstellt, wie es die Präsentationen aus den Ministerien suggerieren.

Beginnen wir mit der Produktion: Diese ist enorm energie- und ressourcenaufwendig. Für die Produktion eines Kilogramms Wasserstoff durch Elektrolyse werden zum Beispiel 55 Kilowattstunden Strom und zehn Liter Wasser gebraucht. Die Frage ist, wo diese benötigten Ressourcen herkommen sollen. Als Standort für Wasserstoffproduktionen kommt in erster Linie der Flusslauf des Dnepr (Dnipro) in Frage. Er ist in UdSSR-Zeiten zu sechs Seen aufgestaut worden, mit je einem Wasserkraftwerk an der Sperrmauer. Der dort erzeugte Strom wäre also theoretisch »grün«, weil aus Wasserkraft erzeugt. Aktuell produzieren die sechs Kraftwerke der »Dnipro-Kaskade« etwa zehn Prozent des Strombedarfs der Ukraine.

Alternativ könnten auch die insgesamt neun Atomreaktoren in zwei Komplexen das Energieproblem lösen, beide am Unterlauf des Flusses gelegen. Dieser Strom wäre allerdings ökologisch nicht so unbedenklich. Zwar wird bei der Produktion von Atomenergie kein CO2 freigesetzt, aber dafür bestehen die bekannten sonstigen Probleme. Außerdem ist die Verfügbarkeit der dortigen Reaktoren in letzter Zeit nicht mehr sehr hoch: Im AKW Saporoschje (Saporischschja) zum Beispiel lagen zuletzt drei der sechs Reaktoren gleichzeitig wegen Wartungsarbeiten still. Es müssten also zusätzliche Kapazitäten her.

Schwieriger ist es mit dem Wasser. Hier könnte die Elektrolyse in Konkurrenz zur Nutzung für die Bevölkerung und die Landwirtschaft kommen, zumal im Süden des Landes. Theoretisch verfügbar wäre im wesentlichen die Menge, die früher für die Trinkwasserversorgung der Krim genutzt wurde. Die fließt jetzt ungenutzt ins Schwarze Meer, seitdem Kiew den Kanal 2014 gesperrt hat.

Die Ukraine ist dabei, sich als Standort für die Produktion von Energie aus erneuerbaren Ressourcen ins Gespräch zu bringen. 2019 legte die dortige Akademie der Wissenschaften einen Atlas der Potentiale des Landes vor. Der weist große Möglichkeiten für die Erzeugung von Wind- und im Süden und Osten des Landes auch Solarstrom aus. Die entsprechende Infrastruktur müsste allerdings erst noch geschaffen werden. Wer sie bezahlen soll, ist unklar.

Bei weitem noch nicht gelöst ist auch die Frage des Transports des Energieträgers in die EU. Denn erstens sind bestehende Gasleitungen nicht einfach auch für Wasserstoff geeignet. Das Element ist weit flüchtiger als Erdgas, weil seine Moleküle kleiner sind. Dadurch ist Wasserstoff auch in der Lage, Metallwände der Röhren zu durchdringen und in die Atmosphäre zu entweichen. Die Transportverluste wären erheblich. Zudem ist das ukrainische Leitungsnetz technisch marode. Die Kosten für seine Sanierung werden auf etwa die gleiche Höhe geschätzt wie die der Investitionen für den Bau von Nord Stream 2.