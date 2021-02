Neue WTO-Chefin

Martial Trezzini/KEYSTONE/dpa

Nach dem Ende einer monatelangen US-Blockade ist die nigerianische Entwicklungsökonomin Ngozi Okonjo-Iweala zur neuen Generaldirektorin der Welthandelsorganisation (WTO) ernannt worden. Die Entscheidung der 164 Mitgliedsländer fiel am Montag bei einer Onlinesitzung der WTO-Botschafter in Genf einstimmig. Die 66jährige tritt ihr Amt am 1. März an. Mit Okonjo-Iweala, hier bei einer Pressekonferenz am 15. Juli 2020 in Genf, tritt erstmals eine Frau und erstmals eine Vertreterin des afrikanischen Kontinents an die Spitze der 1995 gegründeten Organisation. (dpa/jW)