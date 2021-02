Zehntausende gegen Haitis Präsidenten

Jeanty Junior Augustin/REUTERS Verfassung auf ihrer Seite: Zehntausende Haitianer protestieren am Sonntag gegen die andauernde Präsidentschaft von Jovenel Moïse (Port-au-Prince)

Erneut haben Zehntausende Menschen in Haiti gegen Präsident Jovenel Moïse protestiert. Die Demonstrierenden in der Hauptstadt Port-au-Prince warfen dem Staatschef am Sonntag (Ortszeit) vor, eine neue »Diktatur« aufzubauen und kritisierten die Unterstützung seiner Regierung durch die USA.

Trotz weitgehend friedlicher Demonstrationen setzte die Polizei Tränengas und Gummigeschosse gegen die Protestierenden ein. »Nieder mit der Diktatur«, wurde in Port-au-Prince skandiert. »Trotz all der Entführungen und Massaker in armen Vierteln unterstützen ihn die USA weiter«, prangerte die Demonstrantin Sheila Pelicier gegenüber der Nachrichtenagentur AFP an. Wie die spanische Agentur Efe berichtete, sei in der Hauptstadt mindestens ein Mensch erschossen und seien weitere verletzt worden. Die Einsatzkräfte hätten scharf geschossen, als Protestierende Steine und Gummireifen auf sie warfen.

Die Opposition ist der Meinung, dass Moïses fünfjähriges Mandat regulär am 7. Februar hätte enden müssen und setzte den Verfassungsrichter Joseph Mécene Jean-Louis als Interimspräsidenten ein. Am Freitag abend wandte sich Jean-Louis erstmals seit seiner Ernennung an die haitianische Bevölkerung: »Mein Land ruft nach mir, ich antworte. Ich erkläre feierlich, dass ich der Präsident aller Haitianer bin.« Er verurteilte »willkürliche Verhaftungen, rechtswidrige Entscheidungen und politische Verfolgungen«.

Moïses hingegen argumentiert, dass seine im Nachgang annullierte Wahl von 2015 nicht als Beginn seiner Präsidentschaft angesehen werden könne. Dem schloss sich auch das US-Außenministerium an. Eine am Sonnabend veröffentlichte Stellungnahme unter anderem der juristischen Fakultäten der US-Universitäten Yale und Harvard belegt das Gegenteil: Basierend auf der haitianischen Verfassung und der Auslegung durch den Obersten Justizrat endete Moïses Mandat als Präsident am 7. Februar.

Vor einer Woche waren unter Vermeldung eines vermeintlichen Putschversuchs 23 Menschen festgenommen worden, darunter ein Verfassungsrichter. 16 von ihnen befinden sich weiter in Haft. (AFP/jW)