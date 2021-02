Hausdurchsuchung bei österreichischem Finanzminister

Hans Punz/APA/dpa Dieses blütenweiße Hemd hatte die Polizei wegen Korruptionsverdachts im Haus. Österreichs Finanzminister Blümel (ÖVP)

Wien. In Österreich ist am Donnerstag das Haus von Finanzminister Gernot Blümel durchsucht worden. Gegen Blümel, der wie Bundeskanzler Sebastian Kurz der konservativen ÖVP angehört, besteht der Verdacht der Korruption und Bestechlichkeit. Die Staatsanwaltschaft geht dem Verdacht nach, dass die ÖVP illegale Zahlungen von dem Glücksspielunternehmen Novomatic erhielt. Blümel bestritt, dass es solche Zahlungen jemals gegeben habe. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft teilte mit, den Ermittlungen liege der Verdacht zugrunde, »dass ein Verantwortlicher eines Glücksspielunternehmens Spenden an eine politische Partei im Gegenzug für die Unterstützung von Amtsträgern der Republik Österreich bei einer dem Unternehmen drohenden Steuernachforderung im Ausland angeboten habe«. Der Wiener Standard berichtete, Novomatic habe 2017 in Italien eine Steuernachzahlung in Millionenhöhe gedroht. Die Opposition forderte Blümels Rücktritt. (AFP/jW)