Fünf Einsatzkräfte tot: UN-Konvoi in Afghanistan beschossen

AP Photo/Rahmat Gul Afghanische Einsatzkräfte in Kabul am Dienstag

Kabul. In Afghanistan sind beim Beschuss eines Konvois des UN-Einsatzes (Unama) fünf Sicherheitskräfte getötet worden. Der Vorfall habe sich auf der Straße zwischen Dschalalabad und der Hauptstadt Kabul ereignet, hieß es am Donnerstag abend (Ortszeit) aus Sicherheitskreisen. Nach dem Beschuss sei ein Fahrzeug der Einsatzkräfte von der Straße abgekommen und in den Fluss Kabul gestürzt.

Kein UN-Mitarbeiter sei verletzt oder getötet worden, schrieb Unama auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Zunächst war unklar, wer hinter dem Angriff steckt und ob er der UN oder alleine den Einsatzkräften galt. (dpa/jW)