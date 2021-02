Körperteil, der in fremden Angelegenheiten steckt

Ukrinform/dpa Der Mensch unter den Dingen: Roboter »Sophia« auf einer Pressekonferenz (2018)

»Ambrose Bierce lebt!« Unter diesem Motto steht seit drei Jahren die Arbeit des Amerikanisten Markus Bomert an der Universität Weinheim, der inzwischen auch schon 60 ist. Zwar weiß man seit 2018, als im Grand Canyon der 104 Jahre alt gewordene, aber gut erhaltene Leichnam des großen Satirikers entdeckt wurde, dass er schon seit 1914 tot ist. Aber wie Bomert immer wieder betont, fand man in seinen, also Bierce’, Taschen Papiere, die noch besser erhalten waren und sich als quicklebendige Ergänzung seines, Bierce’, berühmten »Wörterbuchs des Teufels« erwiesen (siehe jW vom 24.12.2020).

Seither widmet er, d. h. Bomert, sich der Übersetzung des vor über 100 Jahren nachgelassenen Korpus ins Deutsche und zitiert gleich zur Begrüßung eine haargenaue Definition: »Besucher: Jemand, der ausgerechnet dann vor der Tür steht, wenn man zu Hause ist.«

Bomert ist als Eigenbrötler bekannt und macht keinen kleinen Hehl daraus, dass er unwirsch ob der Störung ist. Ohne uns einen Sitzplatz in seinem Büro anzubieten – es gibt keinen –, kramt er in seinen Papierbergen und bringt eine weitere Spitze zum Vorschein: »Penis: Der Nase verwandter Körperteil, der gern in fremde Angelegenheiten gesteckt wird.«

Wir lassen’s uns nicht verdrießen und verweisen guten Muts darauf, dass der Aphorismus andersherum genauso passt, und improvisieren aus der Lameng: »Nase: Dem Penis verwandter Körperteil, der gern in fremde Angelegenheiten gesteckt wird.«

Bomerts kugelrunde Augen leuchten auf, und er notiert unseren Einfall, ohne von unseren hochgezogenen Brauen irritiert zu werden. Ob wir uns nun mit Volldampf entspannen können, bleibt unklar. Bomert reibt sich zwar zufrieden die Nase, aber dann zieht er einen neuen Zettel hervor: »Stecknadel: Gerät, das im Heuhaufen nutzlos ist, aber im Hintern eines Freundes für Kurzweil sorgt.«

Wir freuen uns, dass Bomert uns keinen Stuhl freigeräumt hat. Offensichtlich ist, dass der Wissenschaftler besser mit Papier als mit Menschen kann – wie der große Skeptiker Bierce, der nicht an die Menschheit und den sagenumwobenen Fortschritt glaubte, erklärt Bomert. »Homo sapiens: Der Neandertaler von heute«, zitiert er, also Bomert, ihn, Bierce, und erklärt, dass er, Bierce, anders als naiv gewickelte Zeitgenossen, die Amerika als Heimat der Freiheit verklärten, sich keine Illusionen über Demokratie und Tyrannei machte. »Der Zyniker schor beide über ein und denselben Kamm«, so der überreich mit Zitaten gesegnete Bomert: »Diktatur: Eine jener Staatsformen, in denen ihre Anhänger ihre Meinung frei sagen dürfen.«

Wir wagen nicht zu widersprechen, auch wenn uns die These überdreht scheint. Bomert droht nämlich plötzlich heißzulaufen, wühlt hektisch in seinen Unterlagen, murmelt was von »Scheißdisziplinarverfahren« und »von wegen unwissenschaftlich!«, dann bemerkt er uns wieder, erstarrt kurz und sammelt sich wieder.

»Natürlich muss ich viele Aperçus auf unsere heutige Gegenwart übertragen, um verstanden zu werden. Also damit Bierce verstanden wird, verstehen Sie mich bitte richtig!« In diesem Sinne, so Bomert, müsse, was er, Bierce, auf seine, Bierce’, Zeit und Sprache münzte, er, Bomert, ganz auf seine, Bomerts, Zeit und Sprache zuschneiden. »Das ist in keinster Weise unzulässig!« betont Bomert, stutzt, murmelt etwas tief in den Bart hinein – und ruft: »Genau dafür gibt es ein Beispiel von Bierce in meiner Übersetzung!« Er sinnt kurz, dann kommt es: »In keinster Weise: Noch keinerer als in keiner Weise. Gut, was?«

In keinstester Weise hinausdrängeln will uns sicherlich Markus Bomert, wenn er uns jetzt ein paar Blätter in die Hand drückt und zur Tür hinausschiebt. Wir drucken daraus einige Beispiele, die Bomert nach seinen, Bomerts, bewährten Prinzipien aus seinem, Bierce’, Nachlass zusammengerührt hat:

Autofahrer: Jemand, der sich im Straßenverkehr vorsichtig, aufmerksam und rücksichtsvoll verhält, sobald man seine Kinder an der Stoßstange seines Autos befestigt.

Automat: Der Mensch unter den Dingen.

Eitelkeit: Stolz auf jemanden, den wir nicht mögen.

Ernst: Der Nachbar der Routine, zwei Schritt entfernt vom Stumpfsinn; der Nährboden der Lächerlichkeit.

Exorzismus: Eine Maßnahme, wenn der falsche Dämon von einem Christen Besitz ergriffen hat.

Genom: Ein Programm, das des Menschen Aussehen bestimmt, seine Fähigkeiten vorzeichnet, seinen Charakter konditioniert, seinen Lebensweg prägt und ihm die Vorstellung eingibt, er sei frei.

Geschmack: Etwas, worüber man nicht streiten kann – es gibt nun einmal guten Geschmack, und es gibt schlechten Geschmack.

Macho: Einer, der es nicht im Kopf hat, sondern zwischen den Beinen haben muss.

Philosophie: »Wenig Geld für solide Leistung.« – »Jeden Morgen fünf Minuten Gymnastik und am Wochenende ein langer Spaziergang.« – »Erstklassige Beratung, guter Kundendienst.« – »Kein Buch lesen, nicht über die Welt nachdenken, aber viel saufen, fressen und ficken, das ist meine Philosophie.«

reden: Sich die Illusion verschaffen, jemand höre zu.

Relativität: Das einzige Prinzip in der Welt, das absolut gilt.

überzeugen: Einen Menschen für jene Ansichten begeistern, die unsere Tatsachen sind.

Vernissage: Zusammenkunft an einem Ort, an dem leider nur Bilder hängen.

Vorurteil: Ungenehme Meinung. Eine genehme Meinung ist niemals ein Vorurteil.

Weltmeister: Jemand, der sich rühmt, Schwächere besiegt zu haben.

Werbung: Ein Wort, das Reklame für Reklame macht.

Zwiespalt: Jener Zustand, in den man durch die Wahl zwischen Gut und Böse versetzt wird.