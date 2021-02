USA: Stimmzettel an rund 6.000 Amazon-Lagerarbeiter versendet

Clodagh Kilcoyne / File Photo / Reuters

Bessemer. Im US-Bundesstaat Alabama sind am Montag in einer der bedeutensten Gewerkschaftswahlen der jüngeren Vergangenheit die Stimmzettel an beinahe 6.000 Amazon-Arbeiter versendet worden, wie die Zeitung The Hill online berichtete. Die Beschäftigten in Bessemer werden demnach darüber abstimmen, ob sie die erste Gewerkschaft in einem der US-Standorte des Onlineversandgiganten gründen wollen.

»Die Bedeutung dieser Abstimmung geht über diese eine Einrichtung hinaus«, sagte Stuart Applebaum, Präsident der Gewerkschaft des Einzel-, Groß- und Warenhaussektors (RWDSU), gegenüber dem Blatt. Seine Gewerkschaft würde die Arbeiter vertreten, wenn die Mehrheit der abgegebenen Stimmen in ihrem Sinne ausfällt. Ende Juli hätten sich BHM1-Beschäftigte mit Unterstützung von gewerkschaftlich organisierten Kollegen aus der gesamten Region Bessemer an die RWDSU gewandt und begonnen, sich im Stillen zu organisieren.

Dem Bericht zufolge wurde das Lagerhaus in Bessemer, bekannt als »BHM1«, erst im vergangenen März eröffnet, zog aber schnell Kritik von Arbeitern auf sich, die erschöpfende Arbeitsquoten, unzureichende Löhne und ein Versäumnis, sie vor der Coronapandemie zu schützen, beschrieben. Das Unternehmen habe im Oktober bekannt gegeben, dass fast 20.000 der Beschäftigten in den Vereinigten Staaten positiv auf Covid-19 getestet wurden. Seitdem habe es die Zahlen nicht mehr öffentlich aktualisiert. (jW)