Merkel setzt weiter auf Appeasement gegenüber Türkei

Tolga Bozoglu / EPA POOL / AP / dpa Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft: Kanzlerin Merkel erhält am 24.1.2020 in Istanbul von Erdogan einen Spiegel

Berlin. Die Bundesrepublik setzt bei der von Ankara betriebenen Konfrontationspolitik im Mittelmeerraum weiter auf das Prinzip Beschwichtigung. Trotz klarer völkerrechtlicher Ausgangslage und aggressiver Gebietsansprüche der Türkei gegenüber Griechenland und Zypern, will Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in den strittigen Fragen Fortschritte im Dialog erreichen. In einer Videokonferenz mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan habe Merkel am Montag die jüngsten positiven Signale und Entwicklungen im östlichen Mittelmeer begrüßt, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin mit.

Die deutsche Regierungschefin habe die Bedeutung stabiler und konstruktiver Beziehungen zwischen der Europäischen Union und der Türkei bekräftigt, sagte der Sprecher weiter. Merkel und Erdogan hätten sich zudem über die Herausforderungen der Coronapandemie ausgetauscht und eine Reihe weiterer bilateraler und internationaler Themen erörtert. Details wurden zunächst nicht bekannt.

In dem Konflikt zwischen der Türkei und Griechenland bzw. Zypern geht es vor allem um den Zugang zu Bodenschätzen wie Erdgas, die in der ausschließlichen Wirtschaftszone der beiden EU-Staaten vermutet werden und auf die Erdogan dennoch Anspruch erhebt. (dpa/jW)