Alle nach Österreich

Saalbach-Hinterglemm. Die wegen der Coronapandemie in Kvitfjell (Norwegen) abgesagten Rennen der alpinen Skirennfahrer werden in Saalbach-Hinterglemm stattfinden. Das teilten der Weltverband FIS und der österreichische ÖSV am Sonntag mit. Zudem übernimmt der Wintersport im Salzburger Land die im Januar ausgefallene Abfahrt von Wengen (Schweiz). Am 5. und 6. März steigen in Saalbach die Abfahrten, einen Tag später folgt im WM-Ort von 2025 zudem ein Super-G. (dpa/jW)