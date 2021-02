So was von »Da«

imago/Carsten Thesing No Futurismus! Tilman Rossmy von Die Regierung bei einem Auftritt 2018

Tilman Rossmy, der Sozialkundelehrer der Hamburger Schule, das Krümelmonster des deutschen Indierocks, hat mit seiner Band Die Regierung schon wieder ein neues, hervorragendes Album veröffentlicht. »Da« ist bereits die dritte Platte, seitdem »Raus« 2017 die 23 Jahre währende Pause der Band beendete. Bereits bei »Raus« wurde deutlich, dass es sich nicht um den Versuch handelt, die Vergangenheit aufzuwärmen. Die Regierung ist seit ihrer Wiederbelebung so gut wie nie zuvor. Oder sagen wir: mindestens genauso gut wie auf ihren besten Platten der 1990er, »So Drauf« und »Unten«.

Die Assoziation mit der Hamburger Schule – die es so eh nie gab und der eigentlich niemand mehr zugerechnet werden möchte – ist bei Rossmy noch weniger zwingend als bei anderen. Legendär ist seine Abrechnung mit dieser Szene, »Alles gar nicht wahr«, erschienen 1995 auf der Kompilation »Sturm und Twang!«. Sein konsequent nur noch per Telefon eingesungener Abschiedsgruß: »Sie sprechen diese ganze 70er Jahre Sprache und er sagt: Nein danke, aber ich will nicht wieder zurück. Und sie sagt: Das ist alles gar nicht wahr, du bildest dir das alles nur ein. Ja, mir ist letztens schon so was an dir aufgefallen, ich glaube, du bist neidisch, dass du nicht so richtig dazugehörst. Und er sagt: Schau dir doch nur diese Typen an – ich weiß, alles, was sie wirklich interessiert, ist Koks und ihre Frisuren.«

Und tatsächlich konnte und wollte Rossmy nie so richtig dazugehören. Die ersten Alben von Die Regierung erschienen etwa zehn Jahre bevor Blumfeld, Die Sterne oder Tocotronic auf den Plan traten. Rossmy war eine andere Generation, hatte eine andere Art. Er hatte nie Angst vor persönlichen Texten, er beobachtete präzise und nüchtern, aber manchmal kippten die Texte ins Kitschige, weil sich das Leben eben manchmal so anfühlt. Das war ihm egal, vermutlich war niemand so gnadenlos ehrlich und offen wie Rossmy. Das hatte bisweilen einen hippiesken »Du, lass uns mal drüber reden«-Vibe. Aber die Tatsache, dass Rossmy sich so angreifbar machte, ist vielleicht der Grund dafür, dass man seine alten Platten heute besser hören kann als die vieler Kollegen, die damals in Hamburg lebten. Und je älter wir werden, desto klarer ist uns: Um zu berühren, muss man offen sein. Tilman Rossmy wird in diesem Jahr 63 und weiß das besser als die meisten. Und er kann es auch besser als die meisten.

Faszinierend ist der Sound von »Da«, der gleichzeitig die alte charakteristische Mülligkeit hat, aber auch sehr differenziert und präzise ist. Wie schon auf den letzten beiden Alben sind es die Synthesizer von Ralf Schlüter mit ihren anachronistischen, oft unerwarteten Klängen und Effekten, die dem Ganzen eine neue Dimension geben. Ähnlich dem frühen Brian Eno auf der ersten Platte von Roxy Music. Nur aus einer weniger radikalen Position heraus, sondern in dem Bewusstsein, dass es heute keinen Futurismus mehr gibt. Wenn man die Zukunft beschwören will, dann muss man das aus der Perspektive einer Vergangenheit tun, in der es noch Utopien gab. Und so wird das Geschrubbel um Verweise auf Psychedelik und Dub erweitert. Dazu singt oder nölt Tilman Rossmy (O-Ton: »I couldn’t sing to save my life«) auf die bekannte Weise entwaffnende, lakonische, direkte Texte mit neuen Geschichten aus dem Alltag aus Extremsituationen und vor allem auch von der Reflexion über das Selbst und das Leben und die Beziehungen zwischen den beiden. Wenn es noch so etwas wie »relevante« Platten geben sollte, dann ist »Da« mit Sicherheit relevanter als vieles, das von Menschen veröffentlicht wird, die Rossmys Enkel sein könnten. Schade, aber toll.