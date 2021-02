Ohrfeige für Bergbaukonzern

Siphiwe Sibeko/REUTERS Unsaubere Geschäfte: Bergbauunternehmen in Südafrika verstoßen regelmäßig gegen Umweltrichtlinien (Platinmine im nördlichen Mokopane)

Mit millionenschweren Schadenersatzklagen hat ein australischer Bergbaukonzern in Südafrika versucht, drei Umweltanwälte und drei Gemeindeaktivisten mundtot zu machen. Doch die Betroffenen wehrten sich und bekamen nun vor dem Obersten Gericht der Provinz Westkap in Kapstadt recht. »Konzernen sollte nicht gestattet werden, unser Justizsystem als Waffe gegen einfache Bürger und Aktivisten zu verwenden, um diese einzuschüchtern und zum Schweigen zu bringen«, erklärte Richterin Patricia Goliath in der Urteilsbegründung.

Im Kern geht es in dem Fall um zwei Projekte des australischen Bergbaukonzerns Mineral Commodities (MRC) in Südafrika. In den Dünen an der dünnbesiedelten Westküste des Landes baut das Unternehmen nahe der Kleinstadt Lutzville bereits Schwerminerale wie Zirkon, Ilmenit und ­Magnetit ab. Wegen Umweltverstößen – unter anderem hatte das Unternehmen an dem Tagebau ohne Genehmigung einen zusätzlichen Damm gebaut – war die lokale Tochtergesellschaft Mineral Sands ­Ressources bereits Ende 2018 zu einer Strafe von 1,25 Millionen Rand (71.000 Euro) verurteilt worden. Umweltschützer kritisierten jedoch sowohl die geringe Höhe des Bußgelds als auch etliche weitere Umweltvergehen.

Das zweite Projekt, ein geplanter Titansandtagebau in der Gemeinde Xolobeni an der Ostküste, für den MRC bereits 2007 eine Lizenz beantragt hatte, scheiterte bisher jedoch am Widerstand der örtlichen Bevölkerung. Zwar stellte das Bergbauministerium dem Unternehmen die Lizenz 2008 aus, musste diese aber nach einer erfolgreichen Klage der Anwohnerorganisation Amadiba Crisis Comitee (ACC) 2011 zurückziehen. Die Einwohner Xolobenis befürchten den Verlust von Acker- und Weideland sowie Umsiedlungen, sollte der Tagebau Realität werden. Offene Fragen gibt es zudem zur Wasserversorgung sowie zum Umgang mit Klärschlamm.

Nachdem bereits 2003, ein Jahr nach der Vergabe der ersten Projektionslizenz, ein Bergbaukritiker ermordet worden war, flammte der Konflikt ab 2015, als MRC erneut eine Lizenz beantragte, wieder auf. Im Dezember desselben Jahres griffen mit Knüppeln und Macheten bewaffnete Männer eine Gruppe von Dorfbewohnern auf dem Rückweg von einem Bergbaugegnertreffen an. Im März 2016 wurde der ACC-Vorsitzende Sikhosiphi »Bazooka« Rhadebe vor seinem Haus erschossen. Die Täter wurden nie ermittelt, was auch daran liegen könnte, dass die Polizei nicht nur die Befragung von Tatzeugen unterließ, sondern auch noch Daten von Rhadebes Handy löschte. Die Täter sollen während des Mordanschlags Polizeiuniformen getragen haben.

Trotz der ausgesprochenen Unterstützung des Bergbauministers sowie der Kooptierung lokaler Eliten ist es MRC bis heute nicht gelungen, das Tagebauvorhaben umzusetzen. 2018 urteilte das Oberste Gericht in der Hauptstadt Pretoria, dass der Konzern die Zustimmung der betroffenen Bevölkerung selbst – und nicht nur des traditionellen Gemeindeoberhaupts – benötige. Die Entscheidung bedeutete einen ersten wichtigen Sieg für die Einwohner Xolobenis.

Das nun in Kapstadt gesprochene Urteil ist ein weiterer klarer Erfolg für die Bergbaugegner – und könnte sogar Auswirkungen auf die künftige Rechtsprechung in ganz Südafrika haben. Richterin Goliath ging in ihrem Urteil nämlich ausführlich darauf ein, dass es sich bei den von den lokalen MRC-Untergesellschaften angestrebten Schadensersatzklagen um sogenannte SLAPP handelte. Das vom englischen »Slap« (Ohrfeige) abgeleitete Akronym steht für »Strategic ­Litigation Against Public Participation« und beschreibt strategische Klagen von Konzernen, die damit öffentliches Engagement verhindern wollen. Goliath sprach diesbezüglich von einem »Missbrauch des Justizwesens«, der ordentliche Rechtsprechung behindere und »die grundlegenden Werte von Gerechtigkeit sowie die Integrität unseres Justizprozesses untergräbt«.

Da das Urteil den beklagten Aktivisten in einem Unterpunkt nicht recht gab, haben nun beide Seiten die Möglichkeit, vor das Oberste Berufungsgericht zu ziehen. Die Aktivisten erwägen diesen Schritt, um damit einen Gesetzgebungsprozess zum Verbot von SLAPP-Verfahren anzustoßen.