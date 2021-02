Altenpfleger besonders oft mit Corona infiziert

Berlin. Beschäftigte in der Altenpflege sind laut einer Auswertung der Barmer-Krankenkasse am häufigsten wegen Infektionen mit dem Coronavirus krankgeschrieben worden, wie dpa am Sonntag berichtete. Im vierten Quartal 2020 betraf dies 7,6 von je 1.000 Erwerbstätigen dieser Branche, wie die Kasse nach eigenen Versichertendaten ermittelte. Verglichen wurden 20 besonders von Coronafällen betroffene Berufsgruppen. Es folgten demnach unter anderem Krankenpflegekräfte mit 7,3 wegen Corona Krankgeschriebenen pro 1.000 Erwerbstätigen. Bei Personal in Arztpraxen lag dieser Wert bei 5,5. Am niedrigsten war der Anteil dagegen in der Branche Werbung und Marketing mit 2,5. (dpa/jW)