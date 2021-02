Unvollständige Erfassung

Roland Weihrauch/dpa In NRW sichergestellte Schusswaffen (Wuppertal, 17.11.2016)

Mehr als 1.200 tatsächliche oder mutmaßliche »Rechtsextremisten« verfügten nach Kenntnis des Verfassungsschutzes zum Jahresende 2020 über eine waffenrechtliche Erlaubnis. Das ging aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums (BMI) vom 27. Januar auf eine Anfrage der Linke-Bundestagsfraktion hervor (siehe jW vom 3.2.2021). Die Abgeordnete Martina Renner (Die Linke) und weitere Fraktionsmitglieder wollten allerdings in insgesamt zwei Anfragen wissen, welche Kenntnisse die Bundesregierung zu Waffenbesitz und -einsatz von Neonazis sowie zum Informationsaustausch zwischen dem Nationalen Waffenregister und den Sicherheitsbehörden hat. Die Antwort auf die zweite Anfrage liegt junge Welt nun vor.

Das Waffenregistergesetz regelt, wann Daten verarbeitet werden dürfen. Eine Regelabfrage existiert nicht. 883 öffentliche Stellen können Informationen aus dem Waffenregister abrufen. Die Abgeordneten fragten konkret nach Übermittlungsersuchen von Verfassungsschutz, Militärischem Abschirmdienst und Bundesnachrichtendienst an das Nationale Waffenregister. Das Innenministerium erklärte, im Register seien Übermittlungsersuchen »nicht erfasst«. Diese seien erst seit dem 1. September 2020 vorgesehen.

Seitdem sei das Instrument nicht genutzt worden. Allerdings seien in Fällen, in denen das Bundesverwaltungsamt originär zuständige Waffenbehörde ist, personenbezogene Daten an das Bundesamt für Verfassungsschutz übermittelt worden, um die Zuverlässigkeit zu überprüfen – »in Sonderfällen«, wie das BMI erklärte. Davon gab es 2020 immerhin 1.315. Eine Waffe darf nur besitzen, wer zuverlässig im Sinne des Waffengesetzes ist. Dies beurteilt die lokale Waffenbehörde, die eine Erlaubnis auch nachträglich entziehen kann, wenn sie Kenntnis von Tatsachen erlangt, die die persönliche Zuverlässigkeit eines Waffeninhabers in Frage stellen.

In insgesamt 1.729 Fällen wurde in Deutschland im letzten Jahr ein Antrag auf Waffenerlaubnis abgelehnt, teilte die Bundesregierung in ihrer Antwort auf die zweite Anfrage vom 28. Januar mit. Die Gründe für die Versagung der Waffenerlaubnis würden jedoch »nicht übermittelt«, weshalb eine Aufschlüsselung »nicht möglich« sei. Eine »Aufgliederung der genannten Zahl nach Bundesländern« nahm das BMI nicht vor – wegen der »Datenhoheit der jeweiligen Bundesländer«. Zum Stichtag 20. Januar waren im Nationalen Waffenregister zudem 15.821 Erlaubnisse, die den Status »Zurückgenommen« hatten, und 21.646 Erlaubnisse mit dem Status »Widerrufen« gespeichert. Die Gründe für die jeweilige Rücknahme sind im Register ebenfalls nicht festgehalten.

Um zu recherchieren, ob und, wenn ja, wie oft lokale Waffenbehörden beim Verfassungsschutz überprüfen, ob jemand, der einen Waffenschein beantragt, etwa als »gewaltbereiter Extremist« erfasst ist, wurden ausgewählte Verfassungsschutzämter um Auskunft gebeten. Da der Inlandsgeheimdienst nicht dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) unterliegt, wurden dazu die Verfassungsschutzstellen in Hamburg und Bremen angefragt. Sie sind keine eigenständigen Behörden, sondern jeweils Teil einer Innenbehörde, die unter das IFG fällt. Der Bremische Senator für Inneres erklärte auf jW-Anfrage, das dortige IFG finde auf das Bremer Landesamt keine Anwendung. Nachdem die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit eingeschaltet wurde, kam im Februar 2020 eine Antwort, derzufolge das Referat Waffen- und Jagdangelegenheiten des Ordnungsamtes Bremen im Jahr 2019 in zwei Fällen Auskunftsersuchen an das Landesamt für Verfassungsschutz gerichtet hatte. »Erkenntnisse über die angefragten Personen lagen dort nicht vor«, hieß es weiter.

Die Behörde für Inneres und Sport Hamburg (BIS), deren Teil der Hamburgische Verfassungsschutz ist, lehnte im November 2019 eine Auskunft gegenüber jW ab. Ob »in Einzelfällen aufgrund eines begründeten Verdachts irgendwann einmal Anfragen« an das Landesamt für Verfassungsschutz gestellt wurden, sei »in der Waffenbehörde so nicht bekannt«. Hierfür müssten »die Akten von ca. 8.000 Personen, die in Hamburg über einen großen und kleinen Waffenschein verfügen, manuell gesichtet und ausgewertet werden«. Der daraufhin angerufene Hamburgische Datenschutzbeauftragte war gegenüber junge Welt hingegen der Auffassung, dass die Schreiben des Landesamts »sich in den einzelnen von der BIS geführten Akten zu den beantragten Waffenscheinen befinden«. Die Innenbehörde sei »verpflichtet, ihre Aktenbestände zu durchsuchen, um die begehrten Informationen darin aufzufinden«.