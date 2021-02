Nächste Tragödie im Jemen

Khaled Abdullah/REUTERS Nach einem Bombenangriff in Sanaa, Jemen (Juli 2020)

Der Krieg im Jemen geht mit unverminderter Härte weiter. Wie Vertreter der von Teilen der »internationalen Gemeinschaft« anerkannten, demokratisch aber schon seit sechs Jahren nicht mehr legitimierten Regierung von Präsident Abed Rabbo Mansur Hadi am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP sagten, seien bei heftigen Gefechten mit den Ansarollah (»Huthi«) in der Stadt Marib binnen 24 Stunden 16 Regierungssoldaten und »Dutzende« Ansarollah-Kämpfer getötet worden.

Die Ansarollah führen derzeit eine Offensive auf die Stadt Marib durch, die letzte verbleibende Hochburg der Hadi-Regierung im Norden des Landes. Im Jemen herrscht seit sechs Jahren Krieg zwischen den von Saudi-Arabien und anderen arabischen Staaten unterstützten Truppen von Präsident Hadi und den Ansarollah. Die Intensität der Kämpfe nahm zuletzt wieder zu.

Derweil warnte die UNO vor den Auswirkungen des Krieges auf die Zivilbevölkerung. Wie aus einem am Freitag veröffentlichten Bericht des Kinderhilfswerks UNICEF sowie anderer UN-Organisationen hervorgeht, werden in diesem Jahr Millionen Kleinkinder in dem Land hungern müssen. Insgesamt könnten fast 2,3 Millionen Mädchen und Jungen unter fünf Jahren von Mangelernährung betroffen sein. Das entspricht der Hälfte aller jemenitischen Kinder in diesem Alter.

Zudem warnten die Organisationen in einer Mitteilung, 400.000 Kinder könnten ohne Behandlung an den Folgen der Unterernährung sterben. Angesichts der dramatischen Lage forderte UNICEF unter anderem einen ungehinderten Zugang zu Gemeinden vor Ort. »Mit jedem Tag, an dem nicht gehandelt wird, werden mehr Kinder sterben«, warnte Geschäftsführerin Henrietta Fore.

Derweil machte die US-Regierung am Freitag ihre Entscheidung rückgängig, die Ansarollah als »Terrororganisation« einzustufen. Außenminister Antony Blinken begründete den Schritt mit der humanitären Situation in dem Land. Allerdings seien sich die USA nach wie vor über die »aggressiven und böswilligen Aktionen« der Ansarollah im klaren. Ein Sprecher des Außenministeriums hatte den Schritt bereits vor einer Woche angekündigt. (AFP/dpa/jW)