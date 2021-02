Eine nicht so ungewöhnliche Familie

imago/blickwinkel Dauerhafte Spuren: Die deutsche evangelisch-lutherische Felsenkirche in Lüderitz. Die namibische Hafenstadt ist nach dem gleichnamigen Kolonialprofiteur benannt

Auf Spurensuche in Namibia im April 2013. »Hier«, sagt der junge Mann, den sie uns mitgeschickt haben, als wir in dem kleinen Laden in Khorixas, einem kleinen Ort im Norden des Landes, nach dem Weg fragten, »da vorne ist das Haus der /Uirabs¹«. Wir vier aus Deutschland sind allesamt Nachkommen eines deutschen Missionars, der hier in der Mitte des 19. Jahrhunderts tätig war. Wir wollen mehr über unseren gemeinsamen Urgroßonkel Ludwig Kleinschmidt, einen Sohn des erwähnten Missionars, herausfinden.

1885 hatte man das heutige Namibia zur deutschen Kolonie »Deutsch-Südwestafrika« erklärt, aber die Macht der Kolonialherren war damit keineswegs gefestigt. Immer wieder kam es zu lokalen Aufständen. Im Auftrag des Deutschen Reiches versuchte der Kolonialbeamte Theodor Leutwein, nach der Methode »teile und herrsche« Verträge mit einzelnen lokalen Anführern abzuschließen, denen er den »Schutz« des deutschen Kaisers gegen ihre Feinde versprach. Im Gegenzug verlangte er von ihnen Waffenhilfe gegen »aufständische Stämme«. Es war nicht einfach, die skeptischen Afrikaner zu »Schutzverträgen« zu überreden, die ihnen die Verfügungsgewalt über ihr eigenes Land raubten. Leutwein war dringend auf Dolmetscher angewiesen, die Sprache und Kultur verstanden.

Ludwigs Geschichte

Ludwig Kleinschmidt kam am 14. Februar 1857 in Rehoboth im damaligen Groß-Namaland zur Welt. Er lernte nicht nur die Weißen²-Sprachen Englisch, Holländisch und Deutsch, sondern von seinen Spielkameraden auch die lokalen Sprachen Otjiherero und Nama. Im Schulalter schickte man ihn nach Südafrika auf ein Internat: »Er hatte in Stellenbosch Schulbildung genossen und war begabt, musste aber wegen seine Bubenstreiche vor seinem Examen die Schule verlassen«, schrieb sein Schwager, der Missionar Martti Rautanen, in sein Tagebuch. Ungefähr ein Jahr stand er »in deutschen Regierungsdiensten als Dolmetsch beim Major Leutwein«. Dann kündigte er. Er habe »wegen seines Bruchleidens das viele Reiten zu Pferd nicht vertragen«. Aber auch, »weil er missachtet wurde als Halbbastard«.

Kleinschmidts Großvater, Johann Hinrich Schmelen, war zu Beginn des 19. Jahrhunderts einer der ersten, der die Bewohner des heutigen Namibias missionieren wollte. Er hat eine seiner Taufschülerinnen geheiratet, Zara Hendrich. »Ich glaube wirklich, dass ich in meiner jetzigen Lebenssituation keine bessere Lebensgefährtin hätte finden können«, hatte er seinen damaligen Kritikern beschieden. Seine Frau übersetzte gemeinsam mit ihrem Mann Teile der Bibel in ihre Muttersprache Nama. Zuvor hatte Nama mit seinen Klicklauten für »unerlernbar« gegolten. Mit der Übersetzung wurde die Grundlage für die Verschriftlichung und systematische Erfassung dieser Sprache gelegt. Schmelen hatte für diese Pioniertat viel Anerkennung geerntet. Hendrich hingegen wurde nirgendwo erwähnt. Die Tochter der Schmelens, Hanna, heiratete ebenfalls einen deutschen Missionar, Franz Heinrich Kleinschmidt. Eines der acht Kinder war Ludwig.

Noch 1908 zählte man in »Deutsch-Südwestafrika« 24 ordnungsgemäß geschlossene »Mischehen«, in aller Form staatlich und kirchlich abgesegnet. Wie in jeder anderen Ehe waren die afrikanische Ehefrau und die gemeinsamen Kinder erbberechtigt und erwarben die Staatsangehörigkeit des europäischen Ehemannes und Vaters. Mit Festigung der Kolonialmacht endete diese vergleichsweise friedliche Koexistenz, ein duales Rechtssystem für Schwarze und für Weiße wurde etabliert.

Mit Ausbruch des Kolonialkriegs gegen Herero und Nama (1904–1908) ergab sich für den stellvertretenden Gouverneur Hans Tecklenburg die Gelegenheit, »gemischte« Ehen endgültig zu verhindern. 1905 erließ er eigenmächtig, entgegen der Anweisung der Kolonialabteilung in Berlin, eine Weisung an alle Standesbeamten in der Kolonie: »Standesamtliche Trauungen zwischen Weißen und Eingeborenen, beziehungsweise Bastards (…) sind (…) bis auf weiteres nicht mehr vorzunehmen.« Kinder, die aus diesen Beziehungen hervorgingen, galten als »Eingeborene«, sie hatten weder ein Recht auf das Erbe noch auf die Staatsangehörigkeit ihres Vaters.

Ludwigs Geschwister reagierten auf den verstärkten Rassismus, indem sie ihr Bestes gaben, um sich durch Bildung und Betonung ihrer deutschen Kultur als »Weiße« zu qualifizieren. Es ist nicht überliefert, dass irgend jemand von ihnen Kritik an den kolonialen Exzessen ihrer Weißen Landsleute geübt oder gar Widerstand geleistet hätte. Sie heirateten Weiße Partner, gründeten mit ihnen Weiße deutsche Familien und schickten ihre Kinder so früh wie möglich nach Deutschland, damit sie dort nicht nur deutsche Schulbildung erwarben, sondern auch die »deutsche Art und Sitte«.

Gemeinfrei 1895 in Omaruru: Kommandeur der »Schutztruppe« und späterer Gouverneur von »Deutsch-Südwestafrika« Theodor Leutwein (l.) mit den Herero-Anführern Zacharias Zeraeua (2. v. l.), Manasse Tyiseseta (r.) und Samuel Maharero (2. v. r.) sowie dem Dolmetscher Ludwig Kleinschmidt

Ludwig hingegen zog sich aus der Weißen Gesellschaft zurück. »In vielen Jahren besuchte er keine Kirche mehr«, schimpfte Rautanen. Statt einer respektablen Position bei der Regierung habe er »lieber ein ungebundenes Leben führen wollen«. Außerdem habe er sich »dem Trunke ergeben«. Und der eigentliche Skandal: »Hatte unkirchlich genommene Namafrau.«

Die Reaktion der Weißen in Ludwigs Umfeld ließ nicht auf sich warten. Er wurde aus seiner Kirchengemeinde ausgeschlossen. Zwanzig Jahre später erwähnt Rautanen seinen Schwager erneut in seinem Tagebuch. »Wir ließen Ludwig Kleinschmidt wissen«, schreibt er, »dass wir in Otjimbingue sind (...) Es freute uns, zu hören, dass er wieder in die Gemeinde aufgenommen worden ist, da er seine eingeborene Frau verlassen hat. Er sorgt für ihren Lebensunterhalt, hat aber weiter nichts mit ihr zu tun.« Den Namen der Frau erwähnt er nirgendwo.

Offensichtlich hatte Ludwig aufgegeben. Zwar hatte er den lukrativen Job bei der Kolonialregierung gekündigt, als aber die Weiße Kirchengemeinde seine Beziehung zu einer »Eingeborenen« mit dem Ausschluss bestrafte, was gleichbedeutend war mit dem generellen Ausschluss aus der Gemeinschaft der Weißen, gab er schließlich dem Druck nach und trennte sich von seiner Frau. Er heiratete allerdings keine andere – Weiße – Frau, wie es seine Familie sicher gern gesehen hätte.

Er muss in seinen letzten Lebensjahren sehr einsam gewesen sein, begann an Rheumatismus und Asthma zu leiden. Als er starb, atmete seine Weiße Familie hörbar auf. »Für Onkel war es ja das Beste«, schrieb seine Nichte Johanna Rautanen anlässlich seines Todes, »wo er so sehr kränkelte und niemand hatte, der für ihn sorgte«.

Hundert Jahre später

Es war schierer Zufall, dass wir eines Tages auf die Webseite fransfontein.org gestoßen sind. Dabei handelt es sich um den Abschlussbericht zweier deutscher Ethnologen, die 2003 in Namibia sogenannte Feldforschung betrieben haben unter den Swartbooi, einer Nama-Gemeinschaft im nördlichen Namibia, in einem Ort namens Fransfontein.

Dabei hatten sich mehrere Bewohner zu ihren Vorfahren geäußert: »Ich bin Charles Otto Williams /Uirab, ein Sohn der Erde von Fransfontein, in der Kunene Region in einem Land, genannt Namibia (...) Emma /Uiras³, Mädchenname Sabatha, ist meine Mutter. Väterlicherseits gehört sie zu der Königsfamilie der Swartbooi (...) Meine Großmutter war Rebecca Kleinschmidt, die Enkelin von Missionar Heinrich Kleinschmidt (deutsch). Der hatte (…) eine multiethnische Frau geheiratet (nama und deutsch), die Hanna hieß.« Ein ergänzender Stammbaum der Swartbooi präsentiert eine stolze Ahnenreihe von Swartbooi-Kapteins (Anführer der Nama, jW) mit ihren afrikanischen und europäischen Namen und geht zurück bis ins frühe 18. Jahrhundert. Dort ist die von Otto /Uirab erwähnte Rebecca zwar aufgeführt, nicht aber ihre Eltern.

Ich hielt den Atem an, offensichtlich war der Autor dieser Zeilen mit uns verwandt. Aber wie genau?

Ursula Trüper Deutsch-namibische Familienzusammenführung: Emma /Uiras (M.) empfängt mit ihrem Mann Ruben die Besucher aus Berlin und Köln. Im Hintergrund ihre Tochter Antonia und ihr Bruder Eddie (l.)

Es war nicht einfach, mit Otto /Uirab Kontakt aufzunehmen. Aber es gelang uns: »Die Geschichte handelt von meiner Urgroßmutter, Ouma Rebecca Pietersen, geborene Richter«, schreibt Otto per E-Mail. »Geboren am 15.1.1858 in Rehoboth. Ihr Nama-Name: //Gâua Geis. Sie arbeitete im Haus der Kleinschmidts in Otjimbingue. Während sie bei den Kleinschmidts arbeitete, wurde sie schwanger. Ein Junge kam zur Welt, und er wurde getauft auf den Namen Ludwig Kleinschmidt. Nach der Taufe wurde er ihr weggenommen, um zu verbergen, was geschehen war im Haus der angesehenen Kleinschmidts. Nachdem man Urgroßvater seine Mutter weggenommen hatte, wurde er zu Tante Frieda Rautanen, geb. Kleinschmidt, gebracht, ins ehemalige Ovamboland. Als er aus dem Ovamboland zurückkam, konnte er nur Ovambo und Deutsch sprechen und verstehen.«

Als ich von dieser Geschichte erfuhr, hielt es mich nicht länger. So schnell wie möglich wollte ich Emma /Uiras kennenlernen, die offensichtlich die Hauptchronistin der Familie war. Und nun stehen wir im April 2013 vor dem Haus von Otto /Uirabs Mutter in Khorixas, ganz in der Nähe von Fransfontein. Die Tür wird aufgerissen, eine rundliche ältere Dame mit leuchtend orangefarbenem Kopftuch eilt auf uns zu und zieht uns lachend in ihre Arme. Emma. Hinter ihr Ruben, ihr Mann. Und Eddie, ihr Bruder. Und ihre Tochter Antonia. Und ganz zum Schluss der kleine Enkel Prince. »Ons het vir julle gewag. Waar was julle?« ruft Emma. »Wir haben auf euch gewartet. Wo wart ihr?« Und damit meint sie nicht, dass wir uns zur heutigen Verabredung verspätet haben.

Und dann sitzen wir im gemütlichen Wohnzimmer der /Uirabs. Emma ist über 70 Jahre alt und nicht mehr allzugut zu Fuß. Aber ihre Bewegungen sind flink und ihr Geist hellwach. Sie sprüht vor Energie und genießt ganz offensichtlich unseren Besuch. Und dann beginnt sie zu erzählen …

Rebeccas Geschichte

Noch immer wird in den Schwarzen Familien in Namibia und Südafrika eine lebendige Tradition der mündlichen Überlieferung gepflegt, Menschen, die mühelos ihre Ahnenreihe bis ins 18. Jahrhundert hinein zurückverfolgen können, sind keine Seltenheit.

Im Falle von Ludwigs Frau lässt sich Folgendes rekonstruieren: //Gâua Geis oder Rebecca Richter war von vornehmer Herkunft. Ihr direkter Vorfahre ist der berühmte Swartbooi-Kaptein Willem Swartbooi, der 1845 gemeinsam mit seinem Missionar Kleinschmidt die Siedlung Rehoboth im heutigen Namibia gegründet hat. Dort kam sie am 15. Januar 1858 zur Welt und wurde von Kleinschmidt getauft. Sie war also ein Jahr jünger als Ludwig und könnte bereits als Kind seine Spielgefährtin gewesen sein.

In den 1860er Jahren lebte Rebecca in Otjimbingue im großen Haushalt der Witwe von Franz Heinrich Kleinschmidt. Das war nichts Ungewöhnliches in diesen Tagen: Auch berühmte und mächtige Kapteins oder Könige schickten damals gern ihre Kinder in die Missionshaushalte. Dort sollten sie ihre englischen, holländischen – und seit der Kolonialzeit auch deutschen – Sprachkenntnisse verbessern, die sie in der Missionsschule erworben hatten. Von den Missionaren wurden diese jungen Leute jedoch oft einfach als Hausangestellte behandelt.

Ludwig schickte man unterdessen nach Stellenbosch auf ein Knabengymnasium, aus dem er, wie wir wissen, kurz vor seinem Schulabschluss wegen ungebührlichen Betragens entlassen wurde. Man kann sich gut vorstellen, wie sich Rebecca und Ludwig in Otjimbingue wiederbegegneten. Ludwig, soeben mit Schimpf und Schande aus der Schule geworfen, von seiner Familie mit Vorwürfen überhäuft, lebte nun im Haus seiner Mutter und fühlte sich vermutlich sehr einsam. Und Rebecca, die vielleicht gedacht hatte, dass man sie als ein gleichberechtigtes Mitglied in den Haushalt der Kleinschmidts aufnehmen würde, und inzwischen erkannte, wie wenig angesehen ihre Position in Wirklichkeit war. Kein Wunder, dass sich die beiden Außenseiter ineinander verliebten.

Friedrich Rohrmann/dpa Aufstandsbekämpfung à la Kaiserreich: Die 2. Marine-Feldkompanie wird 1904 für den Feldzug gegen die Herero eingesegnet

Als Rebecca ein Kind erwartete, heiratete Ludwig sie nicht, doch er verleugnete die Beziehung auch nicht, wie es damals gang und gäbe war. Um die Vaterschaft klarzustellen, nannten Ludwig und Rebecca ihren Sohn Ludwig und gaben ihm den Nachnamen Kleinschmidt.

Ein Schwarzes Kind mit dem Nachnamen des hochangesehenen Missionars in Otjimbingue – das wäre ein handfester Skandal für die ortsansässigen Weißen gewesen. Eilig nahm die Familie Kleinschmidt den Kleinen seinen Eltern weg und brachte ihn an einen möglichst fernen Ort – zu Ludwigs Schwester Frieda und deren Ehemann Martti Rautanen im Ovamboland.

Unterdessen lebten Rebecca und Ludwig in Otjimbingue offen als Paar zusammen. Die Weißen Bekannten und Familienangehörigen ihres Mannes vermieden jeden Kontakt mit dem Paar. Ludwig begann zu trinken. Irgendwann hatte Rebecca genug von diesem Leben. Sie verließ den Vater ihres Sohnes und zog in den Norden, zu ihren Verwandten nach Fransfontein. Dort gelang es Rebecca offensichtlich, sich ein neues Leben aufzubauen. Sie heiratete, im Kirchenregister von Fransfontein erscheint sie als »Rebecka Petersen, geb. Richter«. Dieses Mal gab es keine Schwierigkeiten, offensichtlich war der neue Ehemann ein Nama wie sie selbst. Und sie holte ihren Sohn, Ludwig Kleinschmidt Junior, zu sich nach Fransfontein.

Wie sein Vater hat auch Ludwig Junior niemals offiziell geheiratet. Aber er hatte Kinder mit mehreren Frauen, die auch den Nachnamen ihres Vaters erbten. Eine von ihnen war »Margarieta Bok. Ihr Kind: Sara Rebecca Kleinschmidt (Nama-Name: /Khâkas).« Emmas Mutter und Ottos Großmutter.

Am 6. Mai 1929 starb Ludwig Kleinschmidt Senior auf seiner Farm Okandu im Karibib-Distrikt. Er setzte seinen Neffen Gerhard zum Alleinerben ein. Seinem Sohn konnte er kein Erbe hinterlassen, das war in den 1920er Jahren nicht mehr möglich. Gab es eine mündliche Absprache, dass Gerhard mit Ludwigs Nachlass für dessen Nama-Familie sorgen sollte? Und hat Gerhard das getan? Offensichtlich hat er, so die mündliche Familienüberlieferung, eine Zeitlang den Kontakt mit der Familie aufrecht erhalten. Wann und unter welchen Umständen ist der Kontakt des Weißen Zweiges der Familie zu den Fransfonteiner Kleinschmidts abgebrochen?

Viele Fragen bleiben offen. Und am Ende ist klar: Wir werden uns wiedersehen. Möglichst bald.