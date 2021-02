Illusionäre Euro-Harmonie

jW

Wäre das eine Lösung? Die Europäische Zentralbank (EZB) zu veranlassen, die Staatsschulden der Euro-Länder, die sie hält, einfach auf Null abzuschreiben? Das ist der Vorschlag, den etwa 140 Ökonomen aus mehreren europäischen Ländern zur Verringerung der Staatsschulden machen (siehe jW vom 10.2.).

Die Antwort lautet: leider nein. Der Ansatz der Ökonomen, unter ihnen auch der verdienstvolle Autor Thomas Piketty, scheint zunächst plausibel. Die EZB ist eine Institution, die den derzeit 19 Euro-Staaten gehört. Die mittlerweile fast 2,5 Billionen Euro, die sie an Schulden der Euro-Länder aufgekauft hat, sind also Schulden, die die Staaten gegenüber sich selber haben. Eine Abschreibung dieser Schulden ist an sich kein Problem. Die Ökonomen schreiben: »Die EZB kann sich dies ohne Zweifel leisten. Wie viele Ökonomen selbst unter den Gegnern dieses Vorschlags bereitwillig anerkennen, kann eine Zentralbank problemlos mit negativem Kapital operieren. Sie kann sogar Geld schaffen, um diese Verluste auszugleichen.« Schließlich hat sie das Geld, mit dem sie die Staatsanleihen von den Banken auf dem Finanzmarkt erworben hat, im Moment des Kaufs auch frisch geschöpft.

Würde der Vorschlag Realität und die EZB würde 2,5 Billionen Euro als Verlust abschreiben, wäre das auf ihrer Seite kein Problem. Sie könnte ohne Frage die Banken und den Wirtschaftskreislauf wie bisher mit frischem Geld versorgen. Die Vermögensrechnung der Regierungen wäre gleichzeitig um 2,5 Billionen Euro Schulden entlastet. Das klingt erfreulich, und die Ökonomen knüpfen daran den zweiten Teil ihres Vorschlags: »Die europäischen Staaten verpflichten sich im Gegenzug zu einem sozialen und ökologischen Sanierungsplan in derselben Höhe.« Diese 2,5 Billionen Euro befinden sich jetzt aber nicht plötzlich in der fiktiven Schatzkammer der Finanzminister der Euro-Länder. Sie sind rechnerisch kein bisschen reicher, was ja auch kein Wunder ist, denn schließlich handelt es sich nur um eine Umbuchung im Gefüge der Euro-Staaten. Um ein Investitionsprogramm auf den Weg zu bringen, müssten sie also entweder Steuern erhöhen (was die eigentlich interessante Frage aufwirft, bei den Reichen oder den Armen?), sich zweitens auch dieses Geld von ihrer EZB frisch herstellen lassen oder drittens sich in dieser Höhe zusätzlich auf dem Finanzmarkt neu verschulden.

Letzteres macht die Sache schlimmer, als sie vorher war. Das private Finanzkapital als Gläubiger ist sicher noch weniger als eine staatliche Behörde wie die EZB bereit, den Finanzministern Schulden zu erlassen. In ihrem Interesse handelten schließlich während der Euro-Staatsschuldenkrise die mächtigen Staaten (Deutschlands Wolfgang Schäuble vorneweg) die berüchtigten Spar- und Unterwerfungsverträge für Griechenland und andere aus. Von den Eigentümern der EZB sind einige gleicher als andere. Der Vorschlag von Piketty und Co. atmet den illusionären Geist der Euro- und EU-Harmonie. Wenn man schon einen Schuldenschnitt vorschlägt, dann sollte er alle Gläubiger und damit das ins Irrwitzige gewachsene Finanzkapital treffen.