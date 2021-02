In Händen der Regierung

UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS Der britische Gesundheitsminister Matthew Hancock versteht sich auf Hinterzimmerdeals (London, 7.7.2020)

Die britische Regierung plant eine »Reform« des staatlichen Gesundheitswesens (NHS) in England. Ein entsprechendes »White Paper« des Gesundheitsministeriums wurde am Donnerstag offiziell veröffentlicht, nachdem es bereits Tage zuvor im Internet geleakt worden war. Das Papier wird von britischen Medien als eine teilweise Rücknahme der 2012 von der konservativ-liberaldemokratischen Koalitionsregierung eingeführten Privatisierungsmaßnahmen interpretiert. Die Realität ist jedoch komplexer.

Begründet werden die geplanten Änderungen mit Lehren, die man aus der Coronakrise gezogen habe, so Gesundheitsminister Matthew Hancock in einer Stellungnahme im Londoner Unterhaus am Donnerstag. Die Pandemie sei nur mit einem »ganzheitlich« organisierten NHS zu bekämpfen. Schriftlich formulierte das Gesundheitsministerium: »Wir schlagen vor, dass das englische Gesundheitswesen NHS nur noch dann Dienstleistungen auf dem privaten Markt einkaufen darf, wenn dadurch potentiell bessere Ergebnisse für unsere Patienten erzielt werden können.«

Damit wird ein wesentlicher Aspekt des 2012 eingeführten »Gesundheits- und Sozialhilfegesetzes« rückgängig gemacht. Dieses hatte im NHS einen internen Markt eingeführt, der verschiedene Teile des Gesundheitswesen seither dazu zwingt, bei der Beschaffung externer Dienstleistungen gegeneinander zu konkurrieren und um Aufträge zu buhlen. Dieser interne Markt soll ab 2022 abgeschafft werden, so die Pläne der britischen Regierung.

Nicht abgeschafft wird jedoch der Kern der Privatisierungsagenda im englischen NHS. Darauf wies am Donnerstag das Fachmagazin British Medical Journal in einem Onlinekommentar hin. Mit dem Gesetz von 2012 sei die Verpflichtung des Gesundheitswesens zur Bereitstellung einer universellen, für alle im Land lebenden Menschen bei Bedarf kostenlos zur Verfügung stehenden Versorgung abgeschafft worden. Das bleibe auch nach der geplanten Änderung so.

In dieselbe Kerbe schlägt die landesweit aktive Kampagne »Keep Our NHS Public«. Outsourcing werde durch die geplanten Veränderungen nicht beendet, sondern lediglich in den Händen der Regierung zentralisiert, heißt es in einer Stellungnahme zum »White Paper«. Dadurch werde keine Transparenz geschaffen, auch wenn London das behaupte. Im Gegenteil: Der Korruption werde weit die Tür geöffnet.

Tatsächlich sieht sich Gesundheitsminister Hancock schon jetzt regelmäßig mit Korruptionsvorwürfen konfrontiert. Aufträge zur Durchführung von Nachverfolgungsverfahren bei Coronainfektionen gingen an den Konservativen nahestehende Konzerne. Am Dienstag berichtete die Tageszeitung Guardian über eine Spende des Institute of Economic Affairs in Höhe von 32.000 Pfund an Hancock – das Institut propagiert offensiv die Privatisierung des Gesundheitswesens. Hinzu kommen am Mittwoch erhobene Vorwürfe des Onlinemagazins Byline Times, wonach ein 14,4 Millionen Pfund schwerer Vertrag zur Herstellung von Schutzkleidung für das Gesundheitspersonal an einen Freund Hancocks gegangen sein soll, der zuvor angeblich »Tausende« Pfund an die Tories gespendet hatte.

Eine Zentralisierung von Outsourcingverfahren im Gesundheitswesen in den Händen der britischen Regierung macht auch in Hinblick auf kommende Freihandelsverhandlungen mit den USA Sinn. Dort ansässige Techkonzerne wie beispielsweise Palantir wollen Zugang zu den britischen Patientendatenbanken. Der Verkauf dieser Datenbanken mit Informationen über Millionen von Patienten ist leichter zu bewerkstelligen, wenn eine geringere Zahl von Institutionen und Personen daran beteiligt ist.