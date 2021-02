Aufgeheizte Stimmung

Maria Fernanda Landin/REUTERS

In Ecuador sind am Donnerstag (Ortszeit) Anhänger von Yaku Pérez vor Büros des Wahlrats gezogen, um gegen angeblichen Wahlbetrug bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl zu protestieren. Die Abstimmung am vergangenen Sonntag hatte der Linke Andrés Arauz klar gewonnen. Wer in die nötige Stichwahl einziehen wird, steht noch nicht fest, bei jW-Redaktionsschluss lag der Rechte Guillermo Lasso knapp vor Pérez. Beide wollen eine Rückkehr der Linken an die Regierung verhindern. Auch in Guayaquil (Foto) protestierten Unterstützer von Pérez. (dpa/jW)