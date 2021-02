Es dauert noch

Berlin. Der Fanausschluss im Profifußball geht in die Verlängerung. Die am Mittwoch beschlossene Verlängerung des Shutdowns fällt dabei weniger ins Gewicht als der neue Zielwert einer Siebentagesinzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Menschen) von 35, bei dem Veranstaltungen möglicherweise wieder zugelassen werden. Zuvor war in der Politik ein Inzidenzwert von 50 für mögliche Stadionbesuche diskutiert worden. Dieser wird von einigen Bundesligastädten schon jetzt erreicht. An manchen Bundesligaspielorten wie in Leipzig sind Hygienekonzept von den lokalen Gesundheitsämtern schon bewilligt. (sid/jW)