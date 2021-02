Augen geöffnet

Markus Ulmer/imago Systemrelevant: Bayerns Edelkicker werben auf einer Lufthansa-Maschine (2015)

Eigentlich ist es nicht meine Art, an dieser Stelle noch einmal das Thema der Vorwoche aufzugreifen. Aber die letzten Tage waren aus Fansicht so intensiv, dass ich das Thema Demut im Zirkus Profifußball als Fananwalt nicht ignorieren kann.

Was ist passiert? Noch in der letzten Woche hatte ich darüber spekuliert, ob die von Vereinen und Verbänden in den letzten Monaten zur Schau gestellte Demut nur verlorengegangen ist oder nie da war. Nach den Ereignissen der letzten Tage wissen wir: Es gab sie nie.

Wenn Funktionäre des FC Bayern Sonderrechte auf einem Flughafen für sich fordern, um zu einem unbedeutenden Turnier in einem undemokratischen Sklavenhalterstaat zu fliegen, weiß auch der letzte Fan, wie weit man in der Münchener Vorstandsetage von Demut entfernt ist. Wenn dann noch Karl-Heinz Rummenigge fordert, dass Fußballprofis als Vorbilder zuerst gegen Corona geimpft werden sollen, schlägt das dem Fass den Boden aus. In einer Zeit, in der es für viele Fans nicht möglich ist, zur Schule oder Uni zu gehen oder sie um ihre Existenz bangen müssen, hat man in München noch immer nicht begriffen, wie privilegiert man schon allein dadurch ist, den eigenen Beruf ausüben zu dürfen. Geschweige denn des Geldes wegen um die halbe Welt zu fliegen.

Darüber hinaus: In Zeiten von Kontaktbeschränkungen zum Wohle aller planen deutsche Champions-League-Vertreter die Reise durch Europa, um fernab der Heimat »Heimspiele« austragen zu können. Von Zurückhaltung keine Spur. Darunter ein Max Eberl aus Mönchengladbach, der sich noch vor einem Jahr für den Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp ins Zeug warf – ja, für den Mann im Fadenkreuz auf Fahnen im Gladbach-Fanblock. Oder ein Leipziger Brauseverein, der es bis heute nicht für nötig erachtet, demokratische Strukturen in seinen Verein zu bringen.

Für uns Fans ist klar: Keinem dieser Klubvertreter trauen wir mehr über den Weg. Sollen sie weiter in den Talkshows und Sportstudios dieses Landes über Demut, Nachhaltigkeit oder Demokratie fabulieren. Keiner wird ihnen mehr glauben. Wenn dieses verdammte Virus eins erreicht hat, dann dass jetzt auch dem letzten Fan die Augen geöffnet wurden.

»Sport frei!« vom Fananwalt.