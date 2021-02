Ralph Orlowski/REUTERS Die Opfer benennen: Protestmarsch in Hanau gegen Rassismus und Faschismus (22.2.2020)

Es ist nicht der Normalfall, dass hohe Repräsentanten des Staates an einem Gedenken für Opfer rechtsterroristischer Anschläge teilnehmen. Zum ersten Jahrestag des rassistisches Anschlags von Hanau am Freitag der kommenden Woche werden gleich mehrere Politiker erwartet. Bei der Gedenkfeier des Landes Hessen und der Stadt Hanau wollen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) sprechen. Am 19. Februar 2020 hatte der Rassist Tobias Rathjen in und vor zwei Shishabars innerhalb von etwa zwölf Minuten neun Menschen mit Migrationshintergrund erschossen, anschließend in der elterlichen Wohnung seine Mutter, dann sich selbst.

Präzise Analysen des gesellschaftlichen Rechtsrucks, der zu solchen Taten führte, sind von den drei Politikern nicht zu erwarten – eher wohlfeile Phrasen. Die am 5. Februar veröffentlichte Pressemitteilung der Stadt zur Gedenkfeier bot eine Kostprobe. Bouffier und Kaminsky werden darin mit den Worten zitiert, ihr oberstes Ziel sei es, »gemeinsam fortwährend gegen Hass und Hetze zu kämpfen und uns den Feinden unserer Demokratie entschieden entgegenzustellen«. Klartext redete dagegen Ajla Kurtovic, die Schwester des bei dem Anschlag im Alter von 22 Jahren getöteten Hamza Kurtovic, am Donnerstag bei einem Onlinepressegespräch des Mediendienstes Integration. An dem Gespräch nahmen auch Matthias Quent vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena und der Hanauer Opferbeauftragte, Andreas Jäger, teil.

Kurtovic übte scharfe Kritik an den Behörden. Die Politik habe keine »sichtbaren Konsequenzen« aus dem Anschlag gezogen. Es lasse sie »fassungslos« zurück, dass die Polizei immer noch keinen Gesprächstermin mit den Angehörigen vereinbart und sich bis heute nicht für die Fehler entschuldigt habe, die es bei dem Einsatz gegeben hatte. Sie habe zwar Verständnis dafür, dass die Polizei am Abend des 19. Februar 2020 überfordert gewesen sei. Es müsse aber möglich sein, im Nachhinein »für Transparenz zu sorgen«. Kurtovic erklärte, die Angehörigen forderten nach wie vor eine »vollständige und lückenlose Aufklärung«.

Bis heute sei »nicht wirklich klar, was in dieser Nacht passiert ist«, wie es zum Beispiel dem Attentäter gelingen konnte, unbehelligt vom ersten zum zweiten Tatort und dann in sein Zuhause zu kommen. Es sei »für uns als Gesellschaft und für uns als Betroffene wichtig, die Geschichte immer und immer wieder zu erzählen und an die Opfer zu erinnern«, so die Hanauerin. Kurtovic beschrieb, wie sie vor einem Jahr von dem Mord an ihrem Bruder erfahren hatte. Am Morgen des 20. Februar 2020 habe man den Angehörigen in einer Turnhalle die Liste der Opfer des Anschlags vorgelesen. »Da ist für uns die Welt stehengeblieben«, sagte sie.

Matthias Quent äußerte sich bei dem Onlinegespräch lobend über den Kurs der Bundesregierung. Der Anfang Dezember 2020 vom Kabinett beschlossene 89-Punkte-Plan zur »Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus« (siehe jW vom 26.11.2020) sei »insgesamt sehr positiv«, sagte er. Man habe offenbar verstanden, dass »Rassismus ein gesamtgesellschaftliches Problem ist«, das man nicht auf vermeintliche Bezüge zu rechten Strukturen reduzieren dürfe. »Wir stehen am Anfang eines langen Lernprozesses als Gesellschaft, auch die Behörden«, erklärte der Soziologe. Dabei müssten vor allem die Stimmen der Betroffenen noch stärker gehört, aber auch »zivilgesellschaftliche Initiativen« gestärkt werden.

Die Gedenkfeier am 19. Februar wird unter Beachtung aller Coronaregeln mit rund 50 geladenen Gästen im Congress Park Hanau stattfinden. Neben einem kurzen Film zu den Ereignissen sind auch persönliche Videoansprachen der Opferfamilien geplant. Symbolisch und in Erinnerung an jedes der neun Opfer wird eine freistehende und beleuchtete Namenssäule auf der Bühne stehen. Zum Ende der Feier, die das HR-Fernsehen live überträgt, sollen um 19.02 Uhr alle Glocken der Stadt läuten. Daneben gibt es am Gedenktag viele Aktionen gegen Rassismus in Hanau, an denen sich Vereine, Unternehmen, Schulen und Religionsgemeinschaften beteiligen.