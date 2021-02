Biden ruft bei Xi an

Damir Sagolj /REUTERS Chinas Staatschef Xi Jinping in der Großen Halle des Volkes in Beijing am 5. März 2018

Chinas Staatschef Xi Jinping ist am Donnerstag morgen Beijinger Zeit von seinem US-Amtskollegen Joseph Biden angerufen worden. Es war das erste Gespräch zwischen den beiden Präsidenten. Sie wünschten sich zum chinesischen Neujahrsfest alles Gute und hatten im Anschluss einen Austausch über die Beziehungen zwischen ihren Ländern und wichtige internationale und regionale Themen. Das berichtete die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua.

Xi wies darauf hin, dass die Wiederherstellung und die Verbesserung des chinesisch-US-amerikanischen Verhältnisses die wichtigste Entwicklung in den internationalen Beziehungen im vergangenen halben Jahrhundert gewesen sei. Trotz verschiedener Wendungen habe sich das Verhältnis im großen und ganzen weiterentwickelt und dem chinesischen und US-amerikanischen Volk enorme Vorteile gebracht sowie zu weltweitem Frieden, Stabilität und Wohlstand beigetragen.

Biden erklärte laut Xinhua, die USA und China müssten Konflikte vermeiden, bei Themen wie dem Klimawandel könnten sie zusammenarbeiten, fügte er hinzu. Washington sei bereit, einen »offenen und konstruktiven Dialog« mit Beijing »im Geiste des gegenseitigen Respekts« zu führen.

Biden führte allerdings auch die aggressive Haltung der Vorgängerregierung unter Präsident Donald Trump fort. Nach Angaben des Weißen Hauses unterstrich er in dem Gespräch seine »grundlegenden Sorgen über Beijings zwangsweise und unfaire wirtschaftliche Praktiken, die Repression in Hongkong, Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang und zunehmend herausfordernde Aktionen in der Region, einschließlich gegenüber Taiwan«. Xi musste Biden erklären, dass es sich bei Hongkong, Taiwan und Xinjiang um innere Angelegenheiten Chinas handelt. Es gehe um seine Souveränität und territoriale Integrität. »Die USA sollten Chinas Kerninteressen respektieren und vorsichtig handeln.«

Bereits am Mittwoch hatte der US-Präsident in einer Rede im Pentagon erklärt: »China stellt uns vor wachsende Herausforderungen, denen wir begegnen müssen, um im Indopazifikraum und weltweit den Frieden zu bewahren und unsere Interessen zu verteidigen.« Das US-Verteidigungsministerium werde seine China-Strategie überprüfen. Es gehe darum, den »Wettbewerb« mit der Volksrepublik zu gewinnen. (Xinhua/dpa/jW)